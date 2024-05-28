Новый цех по производству кабин к тракторам "Беларус" открылся в Казахстане

Расширяем взаимодействие с нашими партнерами по СНГ. МТЗ наращивает локализацию производства в Казахстане. В городе Костанай запустили линию по производству кабин к тракторам "Беларус". Создано более сотни рабочих мест. В регионе ставку делают на развитие промышленности.

О совместных новых проектах - в репортаже Вероники Буты.

Центр аграрного машиностроения - город Костанай. Здесь в специальной индустриальной зоне разместилась площадка МТЗ. В 2018-м начинали как исключительно сборочное производство - собирали как конструктор из минских деталей и узлов. Сегодня уже говорим о локализации производства. По сути, о появлении опорной логистической точки. Отсюда тракторы будут держать курс, скажем, в Узбекистан.

Линия - последнее слово техники. Максимальная автоматизация процесса - минимум человеческого фактора, акцент на скорость, качество и высокие технологии.

Технологический цикл производства начинается с вырезки заготовок на лазерной установке, далее попадает на листобивочный станок, где уже и формируются основные геометрические параметры. Один оператор может обслуживать сразу несколько установок, от него требуется только положить заготовки в специальное приспособление, все остальное делает робот. Детали попадают на сварочный кондуктор - по сути, сердце линии. Линии окраски здесь современные, получается качественное, выдерживает царапины, даже удары может выдержать. Затем каркас кабины поступает на линию сборки кабин, которая разделена на 6 сборочных постов, оклейка кабины шумопоглащающими материалами, установка электрооборудования. Алексей Баркун, начальник технологического бюро ОАО "Минский тракторный завод"

Итого: кабина трактора готова за 24 минуты. Засекали. Линия заменяет работу 8 человек.

В этом году планируем сделать около 1 тыс. кабин и поставить на сборочное предприятие. В следующем году хотим закрыть полностью потребность Казахстана, а это 3,5 - 4 тыс. кабин. И в 2026 году выйти на полные производственные мощности. Валентин Дашкевич, гендиректор ТОО "Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан"

А это 10 тыс. кабин. Конечно, не только для Костаная. В Казахстане организованы еще два сборочных производства - в городах Кокшетау и Семей. Этого объема кабин хватит на всех. Договоренности о поставках закреплены на бумаге директорами предприятий.

За 5 лет только на костанайской площадке собрано более 4 тыс. машин. Открытие нового цеха - второй этап реализации масштабного проекта. И это пока лишь половина от намеченных планов.

В Костанае увеличение личного производства и снабжение всех сборок Казахстана кабинами, которые произведены в Республике Казахстан. Дальше пойдут капоты, дальнейшая перспектива - полный цикл производства переднего моста. Это не только производить передний мост, но и запасные части. Виталий Вовк, гендиректор ОАО "Минский тракторный завод"

Первая сборка белорусских тракторов появилась в Кокшетау. Замахнулись на амбициозный проект в 2017-м. Традиционно начинали со сборки, тоже перешли к локализации. В прошлом году изготовили пробную партию собственных небольших кабин. Потребность до 100 единиц в год. Для техники побольше будут использовать кабины, произведенные в Костанае. Спрос на рынке есть, перспективы на заводе видят.

Мы пришли к тому, что производим недостаточно большое количество, и столкнулись с проблемами - продаем больше, чем производим. Поэтому нами было принято решение построить новый производственный блок, отдать его полностью под Минский тракторный завод, возле которого мы разместили 2 производственные линии общей производственной мощностью 250 единиц тракторов в месяц. Олег Балыбин, гендиректор ТОО "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация"

Первые машины с конвейера встречали торжественно

Наша продукция машиностроения давно пользуется заслуженным авторитетом среди казахстанских потребителей.

Аким (или другими словами губернатор) Костанайской области о белорусском качестве знает не понаслышке. Задолго до работы в правительстве Кумар Аксакалов работал в двух хозяйствах, минские трактора лично не раз проверял в поле. И это, пожалуй, лучшая реклама от руководителя аграрного региона.

Я знаю, что они изменились только в лучшую сторону. Мы в этом убеждаемся, когда встречаемся с сельхозтоваропроизводителями нашей области, поэтому трактор МТЗ не требует дополнительной рекламы. Сегодня мы обсудили следующие этапы, которые предусматривают изготовление переднего моста, отдельных элементов пластика, которые будут, возможно, реализованы на вновь открывающемся предприятии Костанайской области. И, конечно же, возможность изготовления блока двигателя. Кумар Аксакалов,аким Костанайской области Казахстана

Локализация производства еще дает возможность аграриям Казахстана практически на треть субсидировать покупку трактора, т.е. сделать ее гораздо доступнее для покупателя. Плюс приятные бонусы в лизинге. В целом в Костанае сегодня ставку делают на развитие бизнеса, создают условия, чтобы инвестор приходил, в первую очередь обеспечивая будущую строительную площадку всей необходимой инфраструктурой.

Пул проектов, совместных с Республикой Беларусь, составляет 9 проектов на сумму 85 млн долларов, из них порядком 7 уже реализовано. Это как раз трактора "Беларус", производство комбайнов совместно с АгромашХолдингом и другие предприятия. Азамат Панбаев, председатель комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана

Казахстан и Беларусь связывают крепкие экономические связи. Благодаря усилиям президентов двух стран отношения между государствами качественно прибавляют. Товарооборот сегодня стабильно держится на уровне 1 млрд долларов. Тенденции последних лет - кооперационные проекты.

Мы обсуждали вопросы создания совместных предприятий по изготовлению лифтов, мы обсуждали организацию совместного производства пожарных машин, которые пользуются значительным спросом, мы обсуждали вопросы так называемой специальной техники. После проработки казахской стороной в начале июля мы сформируем пул проектов, которые будут направлены на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси