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Новый завод "Белгипс" в Гатово откроют осенью

Стройку в Минском районе сегодня посетил вице-премьер Анатолий Калинин. Новое предприятие будет выпускать стройматериалы. Они заместят импортные аналоги - гипсокартон и сухие строительные смеси. Полгода - и в Гатово дадут старт производству, уточнил вице-премьер. Правительство довольно ходом работ на площадке нового производства. В проекте российские и немецкие инвестиции. У партнеров за плечами большой опыт работы в сфере производства стройматериалов. Кабмин не сомневается, что обязательства по запуску завода будут выполнены в срок.

Старт большой стройке под Минском давали в конце 2015-го. Объем инвестиций уже оценивается в 60 миллионов евро. Ожидается, что вложенные средства окупятся в течение 15 лет.  

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