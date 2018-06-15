Новый завод "Белгипс" в Гатово откроют осенью

Стройку в Минском районе сегодня посетил вице-премьер Анатолий Калинин. Новое предприятие будет выпускать стройматериалы. Они заместят импортные аналоги - гипсокартон и сухие строительные смеси. Полгода - и в Гатово дадут старт производству, уточнил вице-премьер. Правительство довольно ходом работ на площадке нового производства. В проекте российские и немецкие инвестиции. У партнеров за плечами большой опыт работы в сфере производства стройматериалов. Кабмин не сомневается, что обязательства по запуску завода будут выполнены в срок.