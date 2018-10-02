Новый завод по вторичной переработке мусора может быть построен в Слуцком районе

О новом проекте в области зеленой экономики шла речь на встрече посла Швеции в Беларуси Кристины Юханнессон и руководства Слуцкого района. Швеция в рамках проекта по переходу Беларуси к зеленой экономике уже реализовывала на нашей территории несколько экоинициатив. Вместе с послом Швеции в Слуцк приехали и представители шведских кампаний. Площадкой для деловых переговоров стал Слуцкий сыродельный комбинат. Там же делегация Швеции встретилась с трудовым коллективом района.