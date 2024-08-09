Новый завод в Фаниполе начнет работу во второй половине 2026 года - предприятие будет выпускать 35 видов продукции

Российский производитель красок построит завод в районе белорусского города Фаниполя. Прогнозируется, что предприятие начнет работу во второй половине 2026 года. Договор о реализации этого инвестпроекта подписали руководители предприятия и СЭЗ "Минск".



Новое предприятие будет выпускать 35 видов продукции. Инвестпроект предусматривает создание 50 рабочих мест. Ключевыми рынками сбыта станут Россия и Беларусь, а наиболее крупными потребителями материалов - предприятия машино- и мостостроения, железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности.