Нужна ли стране вторая АЭС, узнали у замминистра энергетики Беларуси

Сегодня, когда многие государства только приступают к реализации национальных ядерных программ, Беларусь уже сформировала собственную инфраструктуру. БелАЭС работает на экономику и приносит ощутимый эффект.

С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) станция суммарно выработала более 34 млрд. кВтч электроэнергии, что позволило заместить свыше 9 млрд. м.куб. природного газа.

Общий объём его потребления в Беларуси в 2023 году превысил 41-ин миллиард киловатт-часов - это максимум за всю новейшую историю страны. В первую очередь рост произошел за счет реального сектора экономики. Спрос на электричество продолжает расти. К 2030-му году прогнозируется до сорока семи миллиардов киловатт-часов.