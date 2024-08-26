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Нужна ли стране вторая АЭС, узнали у замминистра энергетики Беларуси

Сегодня, когда многие государства только приступают к реализации национальных ядерных программ, Беларусь уже сформировала собственную инфраструктуру. БелАЭС работает на экономику и приносит ощутимый эффект.

С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) станция суммарно выработала более 34 млрд. кВтч электроэнергии, что позволило заместить свыше 9 млрд. м.куб. природного газа.

Общий объём его потребления в Беларуси в 2023 году превысил 41-ин миллиард киловатт-часов - это максимум за всю новейшую историю страны. В первую очередь рост произошел за счет реального сектора экономики. Спрос на электричество продолжает расти. К 2030-му году прогнозируется до сорока семи миллиардов киловатт-часов.

За счет чего растет потребление и готова ли Беларусь закрыть свои энергетические потребности - об этом в интервью рассказал заместитель энергетики Беларуси Денис Мороз (подробности в видео).

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