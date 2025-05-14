Нужно ли в Беларуси платить налог на бездетность? В Минтруда прокомментировали такую возможность, заверив, что таких планов у государства нет.

В министерстве отметили, что в поисках более гибких рычагов и стимулов для повышения рождаемости. Главным образом финансовых. При этом в Минтруда поступали предложения о введении налога на бездетность, они рассматривались, но поддержаны не были.

Напомним, такой налог существовал в советское время - с 1941 года до самого распада Союза. Тогда мужчины от 20 до 50 лет и женщины возраста 20-45 лет, не имеющие детей, должны были отчислять в доход государства 6 % от зарплаты.