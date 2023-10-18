Нужно трансформировать договоренности с Экваториальной Гвинеей в экономические проекты - Алейник

Принципиальные договоренности, достигнутые между президентами Беларуси и Экваториальной Гвинеи, нужно трансформировать в конкретные экономические проекты. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на первом заседании совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Беларуси и Экваториальной Гвинеи, сообщает БЕЛТА.

Напомнив о плодотворных переговорах в июне текущего года в Малабо и после в сентябре, глава МИД Беларуси отметил: "Рад, что наш диалог продолжается успешно, и уверен, что нынешняя наша встреча в формате комиссии принесет очередные результаты".

"Отрадно осознавать, что меньше чем за месяц мы сумели провести необходимую подготовительную работу, сформировать внушительную повестку дня и организовать сегодняшнее заседание", - добавил он.

По словам министра, тон сотрудничеству был задан в ходе исторического визита в Беларусь Президента Экваториальной Гвинеи.

Глава МИД подчеркнул, что цель как нынешнего заседания, так и дальнейшей работы в целом - "трансформировать принципиальные договоренности между президентами двух стран в конкретные экономические проекты".

"Дружественные отношения между нашими лидерами необходимо конвертировать в продвижение конкретных двусторонних проектов в области промышленности, сельского хозяйства, науки и техники, здравоохранения, образования, культуры, строительства. Наша с вами общая задача - обеспечить поступательный рост товарооборота наших двух стран, чтобы вывести его в соответствии с их потенциалом", - сказал Сергей Алейник.

По его словам, главный ожидаемый итог заседания комиссии - выйти на разработку дорожной карты развития двустороннего сотрудничества, которая будет предложена для подписания президентам Беларуси и Экваториальной Гвинеи.