Нужно увеличивать товарооборот с Кыргызстаном - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости наращивать товарооборот с Кыргызстаном на встрече с послом этой страны в Беларуси Эрмеком Ибраимовым, сообщает БЕЛТА .

"Что касается наших отношений, конечно, где-то там у нас под 170 млн долларов товарооборот за последний год, но это между странами ничто. Мы с губерниями России со многими имеем такой товарооборот и значительно выше. Поэтому с Кыргызстаном нам надо увеличивать товарооборот", - сказал белорусский лидер.

Встреча с послом Кыргызстана состоялась в связи с завершением его дипломатической миссии в Беларуси, поэтому Александр Лукашенко адресовал ему отдельную просьбу - не забывать о Беларуси и на новом посту содействовать дальнейшему развитию сотрудничества. "Если вы будете служить дальше в Министерстве иностранных дел Кыргызстана или где-то будете работать, вы помните об этом. Подскажите, посоветуйте", - сказал глава государства.

"Очень надеюсь, что четыре с половиной года, которые вы работали в Беларуси, будут хорошей ступенькой в вашей карьере. В жизни у вас это время останется навсегда, это естественно. Главное, чтобы у вас были хорошие воспоминания о нашей Беларуси. Мы люди доброжелательные. Такие, как кыргызы, кстати, гостеприимные. Поэтому вы будете добрым словом вспоминать проведенные в Беларуси годы вашей дипломатической службы. Мы очень надеемся, что где бы вы ни работали в будущем, вы будете по-настоящему нашим человеком, белорусским - будете продвигать интересы Беларуси обязательно в интересах Кыргызстана", - высказал пожелание Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что поставки необходимой техники и оборудования, совместное производство в Кыргызстане могут быть значительно шире по номенклатуре, нежели сейчас. В настоящее время там реализуются кооперационные проекты по совместному производству лифтового оборудования и трансформаторов.

"Можем все производить у вас и обучать технологиям ваших людей. Технологиям, которых вы не имели раньше. По этим же трансформаторам, лифтам, тракторам, автомобилям и так далее. Вы знаете, что мы можем произвести. И для Кыргызстана уровень технологической оснащенности страны, как Беларусь, - это достаточно высокий уровень. Мы готовы делиться этими технологиями", - заявил Президент.

Он отметил, что в свое время в годы Советского Союза так сложилось разделение труда между республиками: "Вы занимались одним, мы занимались другим. Сейчас в Кыргызстане эти технологии востребованы. Мы готовы ими поделиться".

"Словом, вы хорошо изучили Беларусь за это время. Если вы будете и дальше где-то близко к этой работе, я прошу не забывать о том, какие у нас возможности для того, чтобы предложить кыргызскому народу", - резюмировал глава государства.