Нужны ли коровам "дворцы", как делать конфеты из сухого молока и почему запасы иногда как кардиограмма? - рабочий день Президента прошел в Витебской области

Самым насущным вопросам сегодня был посвящен рабочий день Президента в Витебской области. Ситуация в сельском хозяйстве, строительство молочно-товарных комплексов, виды на урожай.

Все это касается в итоге нашей продовольственной безопасности. От этого зависит, будет ли дом - полная чаша. Впереди у аграриев горячая уборочная пора. Этот год складывается непросто для села. Тем не менее ждут неплохой результат. Задача для сельского хозяйства от Президента - за пятилетку уйти от "диких" ферм и построить технологичные комплексы. Главное - найти оптимальные варианты по цене/качеству.

Во время поездки заострили внимание на проблемных вопросах. Поголовье, продажи нашей продукции, необходимость закупки зерна. Что еще звучало? Аграрный репортаж Натальи Бреус.

Что такое аграрная доля - глава комбината "Юбилейный" знает с детства. С молоком матери впитал простую истину - земля хозяина любит! Да и став директором видел, как непросто работать на ферме. Говорит, что тогда это было не молоко, а "крестьянские слезы".

Молоко крестьянские слезы - это серьезный бизнес, дает деньги, на которые можно развиваться и чувствовать комфортно - это уже не слезы, а радость. Александр Фирсин, директор ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный"

За два десятилетия "Юбилейному" удалось выбиться в лидеры по молоку и мясу. Даже попали на Республиканскую доску почета. Сюда просятся на работу. Прибавить получилось и за счет построенных современных комплексов. Последний - с красивым названием "Павлинка" ввели пару лет назад. Считают, что такая поэзия настраивает на работу.

Коровы под персональным присмотром. Здесь точно знают, как себя чувствует, как спала, как кушала и сколько молока дала каждая буренка. На всех этапах сегодня здесь почти как в известной песне - вкалывают роботы, а не человек.

Есть в США на 28 роботов. Наш комплекс в Республике Беларусь построен на 34.Все доильные процессы проходят в доильном стакане, сокращая время на подготовку коровы. Игорь Вильневский, начальник роботизированного МТК "Павлинка" ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный"

Долго рассказывать, что за предприятие "Юбилейный", Президенту не нужно. На этом комбинате в родных для себя местах бывал. Прежние поручения по машинному двору выполняются. Местные не то, чтобы хвастаются, но как иначе рассказывать про новый комплекс и технологии производства молока. Президенту по ходу вспомнится опыт СПК "Родина".

Конечно, это не самый дешевый комплекс, и на данный фактор Александр Лукашенко обратил отдельное внимание. Президент отметил: если хозяйство может себе это позволить, то никто не запрещает строить такие фермы, но еще несколько лет назад он поручал определить оптимальный по цене и качеству проект, который можно использовать по всей стране.



Глава государства привел в пример опыт хозяйства "Родина" в Белыничском районе и вспомнил его руководителя Александра Лапотентова. "Выпендрежа не было, а хозяйство рентабельное", - заметил он.

"Я хочу, чтобы мы строили комплексы оптимальные", - сказал Президент, говоря о подходах к развитию животноводческих комплексов в целом по стране.

Нащупать лучший вариант и строить молочные комплексы оптимально по цене-качеству. Это сегодня главное. Примеров как можно - хватает. Карусель это будет, роботы или что-то еще, каждый смотрит, что больше подходит. Не всякое хозяйство еще угонится за такими, как "Юбилейный". Да и нужно ли? Но двигаться к лучшему - точно нужно.

"Наша задача - за следующую пятилетку уйти с этих диких ферм. Надо строить (не такие, конечно, дворцы) технологичные комплексы, дешевые. Надо вернуться к цене. Нам надо определиться, сколько будет стоить комплекс", - сказал Александр Лукашенко.

"25 % молока мы доим на этих фермах. Всех этих коров надо переводить в такие комплексы. Надо определить оптимальную цену оптимального комплекса. Я не говорю, что он должен быть дешевый / дорогой. Скупой платит дважды. Но лишних денег нет, - еще раз подчеркнул глава государства. - В следующей пятилетке все дойное стадо должно быть технологично переведено в комплексы".

Профильный министр пройдется по реперным точкам сельского хозяйства в масштабах страны. По молоку - динамика вверх. По мясу - все области в плюсе. Но в фокусе Александра Лукашенко в первую очередь - проблемы. Например, из частностей, доходят жалобы, что в борьбе за цифры поголовья запрещают продавать коров, которые уже не дают молока. Дело случая, или в практике?

Вице-премьер Леонид Заяц заверил, что в стране нет такой практики. Если где-то и были такие случаи, то они единичные и эти решения принимаются на местах, добавил Игорь Брыло.



"Ладно, разберемся. Не дай бог мы найдем хоть один такой случай. Это недопустимо", - подчеркнул глава государства.



Рост по мясу и молоку - это хорошо, тем более, когда в мире набирает обороты

продовольственный кризис. Но спрос колеблется, конкуренты не дремлют, сезонность влияет - не все прям со свистом улетает со складов.

Главное за последние месяцы, начиная с мая, мы май к апрелю добавили 106 % реализации прошлого года, май к маю - 110 и июнь - пошло снижение складов, то есть 1 тыс. 400 т каждый день мы добавляем, цены держим, не уменьшили? Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

А почему у вас пошло снижение запасов? - спросил глава государства.

"Июнь - июль прогнозировалось, но динамика такая, как кардиограмма, и прошлый год примерно такое было. Июнь - июль как-то идет оживление, мы к сентябрю планируем вообще выйти на хорошие реализации", - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Среди того, что ждет своего часа в закромах, - сухое молоко. Александр Лукашенко предлагает идею абсолютно бесплатно.

В Китае на ура идут конфеты из такого молока. Для нас немного в диковинку, но почему нет?

Глава государства привел пример продукции, которую делают из сухого молока в Китае: "Берут сухое молоко. И они прессуют в конфетный вид. А почему мы это не делаем?"



В такие конфеты добавляют мед или другие наполнители - в итоге выходит вкусная, недорогая и полезная продукция, которая на китайском рынке пользуется большой популярностью. Александр Лукашенко уверен, что подобные конфеты, которые он и сам пробовал, могли бы прийтись по вкусу и жителям Беларуси, а также других стран: "Мы можем спрессовать и в Китай повезти не сухое молоко(порошок), а конфеты. Надо не сырье вывозить, полуфабрикат, а вывозить готовую продукцию.

Этот аграрный год не самый простой для сельчан. Засушливый май подпортил картину. Но в целом ждут неплохой урожай.

Во время рабочей поездки министр сельского хозяйства и продовольствия также доложил Президенту, что в целом в текущем году ожидается неплохой урожай зерновых и зернобобовых. Прогнозируется сбор достаточных объемов зерна, поставки в счет госзаказа будут выполнены. Плюс ко всему остались запасы с прошлого года. Но для обеспечения устойчивой работы животноводства необходимо дополнительно закупить сравнительно небольшие объемы зерна в России. На данный момент планируется приобрести 0,5 млн т.



Глава государства отметил, что сейчас на рынке складывается неплохая для закупки конъюнктура цен, а потому надо действовать в этом направлении. "Пока дешевое, надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так, если мощности есть, надо закупить и положить. Это же золотовалютный резерв. Зерно всегда пригодится", - сказал Александр Лукашенко.

Старт большой уборочной кампании еще впереди. В нее плавно въезжают. Собрали уже половину озимого ячменя. Почти втрое увеличили его площади. И как уже видно, не прогадали. Глава государства еще раз отметил правильность выбранной стратегии с возделыванием этой культуры.

Как работает "Павлинка", Президенту расскажут в деталях. Четыре коровника, профилакторий и отдельное здание для телят. Сейчас здесь на содержании более 2 тыс. голов. К осени выйдут на проектную мощность. За этот год удвоили производство молока в целом по агрокомбинату. Но прежде чем возводить что-то еще, 10 раз подумаешь. Бесконечные согласования при строительстве новых комплексов - директорская боль.

Директор агрокомбината "Юбилейный" Александр Фирсин рассказал главе государства о планах по строительству новых комплексов. При этом он обратил внимание на проблему долгого согласования проектной документации. "Строить вообще невозможно. Три месяца я делаю проект, а потом четыре месяца прохожу экспертизу", - отметил директор агрокомбината.



"Строй, как ты считаешь нужным. Я вам тысячу раз говорил: прекратите эту бюрократию, - потребовал Президент от вице-премьера. - Эти вопросы надо снять сегодня. За волокиту ответите. По жилью приняли решение: в деревне или в городе хочет человек частное жилье строить - иди и строй, как ты считаешь нужным. Я и ему говорю сейчас: иди и строй, как считаешь нужным. А он не готов психологически, говорит, что от него требуется. Завтра начинай заливать фундамент и строй".

Это был не самый быстрый разговор. Да и за время экскурсии по комплексу нагуляли аппетит. Так что дегустация была очень кстати. От мясных деликатесов разбегались глаза. Глава агрокомбината так аппетитно рассказывал про новинки, что, кажется, попробовал бы и скупил бы все.