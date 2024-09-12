О каких инициативах заявила Беларусь на Совете глав правительств ШОС в Исламабаде

Азиатский вектор становится глобальным. Для справки: более 70 % внешнего товарооборота Беларуси уже приходятся на страны Шанхайской организации сотрудничества.

И здесь мы выступаем за максимальную эффективность и новые логистические пути. Об этом сегодня говорили с высокой трибуны организации. В Исламабаде состоялся Совет глав правительств стран ШОС. И даже несмотря на некоторые разногласия партнеров, у всех есть желание укреплять позиции региона в мире.

То, что в Исламабаде проходит международное мероприятие, заметно сразу. По всем улицам интерактивные экраны, где представлены страны - участницы нынешнего Совета глав правительств ШОС. При этом большинство улиц перекрыто для удобного передвижения делегаций. Власти даже объявили выходные, чтобы снять лишнее перемещение. Большой интерес СМИ. Сегодня передовицы главных газет Пакистана, конечно, пишут о том, что в Исламабад приехали премьеры Шанхайской организации.

ШОС - эффективная площадка для озвучивания инициатив в различных сферах

ШОС была основана для укрепления регионального сотрудничества, особенно в экономике и безопасности. Однако организация все чаще сталкивается с вызовами, которые связаны с разногласиями между странами. Поэтому здесь важно слушать и слышать друг друга.

Андрей Метелица, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане:

"Организация нацелена прежде всего на укрепление сотрудничества внутри региона, т.е. развитие транспортных связей, других связей, торговли. Очень много мероприятий в рамках ШОС проводится. Практически каждый месяц что-то проводится по разным тематикам. В прошлом месяце были мероприятия по внешнеэкономической деятельности, торговле. Сейчас совещание глав правительств".

От каждой страны в зале заседания по одной телекамере

От каждой страны в одном зале заседания от прессы только одна камера и один фотограф. Такие правила. Собирали все правительственные пулы за 3 часа до начала мероприятия. Вообще саммит ШОС - важное событие для региона. В приоритете ныне вопросы экономические и гуманитарные.

Необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность

Беларусь впервые на совете как полноправный участник объединения. С июля этого года мы в большой семье ШОС.

На саммите в Астане 4 июля 2024 года белорусский Президент говорил, что мы станем активным игроком ”шанхайской команды“, будем усердно работать на благо дальнейшего развития и укрепление данной многосторонней площадки.

"Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался неспособен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно", - заявил Александр Лукашенко.

Беларусь - полноправный участник ШОС

Сегодня Шанхайская организация - это 10 стран, точнее, 26, учитывая, что многие в статусе партнера по диалогу или наблюдателя. Этот путь прошла и Беларусь, сейчас готова громче говорить о своих инициативах..

Беларусь предлагает свой опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии

Мы за максимально активное включение во все направления деятельности организации.

Об этом заявил наш премьер с трибуны ШОС. Через Беларусь идут важные транспортные коридоры из Азии в Европу: "Пояс и путь" и ”Север – Юг“. И Беларусь будет вносить свою лепту в организацию комфортной логистики.

Беларусь предлагает и свой опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Злоупотребляя доминирующим положением во многих сферах экономики и финансов, западные страны вводят неправомерные односторонние ограничения, препятствуя развитию неугодных им государств. Сегодня треть стран ШОС находится под жестким санкционным прессингом, из-за которого страдают и экономики, и уровень жизни населения. Предлагаем в соответствии с установками глав государственного саммита в Астане активизировать работу по созданию Банка развития и Фонда развития ШОС, которые могут быть использованы в том числе для финансирования различных совместных проектов в сфере устойчивого развития".

Михаил Мишустин, председатель правительства России:

"Важное значение придается цифровизации всей экономики. Нам необходимо обеспечить взаимный доступ к высоким технологиям, использовать передовые модели безопасности в цифровом пространстве ШОС. В качестве одного из конкретных шагов предлагаем ускорить принятие выполнения дорожной карты по реализации программ сотрудничества государств - членов ШОС в сфере искусственного интеллекта. Обмену улучшенной практикой в области инноваций совместных проектов служит форум стартапов Шанхайской организации сотрудничества".

Беларусь - за большое евразийское партнерство

Сейчас все больше говорят о комплексной модернизации в связи с современными геополитическими реалиями. Это связано и с растущим числом членов "семьи ШОС", и с важностью обеспечения ее эффективной работы. И у Беларуси есть свой план модернизации, которым мы поделились. Мы за большое евразийское партнерство.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Беларусь заинтересована в подключении к развитию общего транспортно-логистического пространства ШОС, в том числе путем стимулирования международных автомобильных, железнодорожных, морских, мультимодальных перевозок, ускорения и цифровизации процедур контроля, выстраивания и освоения транспортного коридора Север - Юг. Предлагаем продвигать на площадке ШОС тематику транспортной взаимосвязанности. Развитие новых схем логистики, создание эффективных транспортных коридоров, устранение излишних барьеров для перевозок сегодня актуально как никогда. В целях активизации торговли между странами - членами организации предлагаем создать межбиржевой союз ШОС для содействия унификации подходов стран-членов в сфере организованной биржевой торговли и развитию собственной системы ценовых индикаторов".

Пакистан призвал сделать борьбу с изменением климата приоритетом ШОС

Беларусь поддерживает проведение мероприятий в формате "ШОС плюс", апробированном в рамках председательства Казахстана, а также более широкое вовлечение партнеров ШОС в работу.

Активно сотрудничать и сокращать материальное расслоение в регионе, тем самым делать его сильнее. Об этом говорил премьер Пакистана. Нужны и новые технологии и финансовые вложения в перспективные проекты. Также Пакистан призвал сделать борьбу с изменением климата приоритетом ШОС.

Факт В следующем году председательство в ШОС переходит к Китаю

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана:

"Непредсказуемые изменения климата представляют собой самую большую угрозу существованию человечества. Разрушения колоссальны. И такие страны, как Пакистан, являются наиболее уязвимыми к изменению климата и свидетельствуют о необходимости уделять приоритетное внимание сотрудничеству. У нас в 2022 году были ужасные разрушительные наводнения в Пакистане, когда миллионы людей в стране остались жить под открытым небом. Миллионы акров сельскохозяйственных угодий погибли. Они были под водой. Миллионы домов были затоплены. И наша экономика пострадала чрезвычайно сильно. Ущерб оценивается примерно в 30 млрд долларов".