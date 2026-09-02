О модернизации в лесопромышленной отрасли Беларуси расскажет проект "Экономическая среда"

Лесопромышленный комплекс Беларуси стал главной темой дискуссии в проекте "Экономическая среда".

За счет чего Беларусь создает конкуренцию на внешних рынках? Где находит новые точки роста? И почему сегодня за домокомплектами отечественных лесхозов выстраиваются очереди?

Ответы на эти вопросы прозвучат 2 сентября в программе "Экономическая среда" на "Беларусь 1" после "Панорамы". А также смотрите проект на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.