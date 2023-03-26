О белорусских интересах в Восточной Сибири смотрите в спецрепортаже "Минск - Красноярск. Два берега одной реки"

Сибирский город Красноярск, что на двух берегах большого Енисея. Восточный российский миллионник, где в рудниках сплошь белорусские самосвалы, на полях нет равных нашим "Беларусам".

Мы уже вместе делаем новые машины, стойкие к снегам и морозам. И не прочь собирать лифты и троллейбусы под единым брендом. О наших интересах в Восточной Сибири смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей "Минск - Красноярск. Два берега одной реки".