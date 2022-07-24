О белорусской нефти, у которой, как оказалось, очень непростой характер

Российские нефтяники - одни из давних партнеров белорусских коллег. Вместе работают над проектами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.



Не первый год белорусы работают на бескрайних просторах Сибири, где ищут черное золото. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - основной нефтедобывающий регион России. На его долю приходится более 40 % общероссийской добычи. В свое время именно белорусы помогали в становлении местного нефтегазового комплекса.



Вероника Бута убедилась: 3 300 километров - а именно столько разделяет наши регионы - для геологов точно не расстояние.

Ханты-Мансийский автономный округ - один из основных нефтедобывающих регионов России

Здесь находятся сразу несколько крупных месторождений. Одно из самых перспективных, в технологическом плане уж точно, Южно-Приобское, его еще часто называют центром тестирования ключевых инновационных решений.

Ставка здесь на искусственный интеллект. От 3D-примерочных, где индивидуально подбирают экипировку сотрудникам, до робота-перевозчика и беспилотного автомобиля. Беспилотник ежедневно совершает рейсы по дорогам Южно-Приобского месторождения. Кстати, в 90-х белорусские специалисты здесь трудились как свои.

Наши строители, буровики, геологи помогли в становлении и развитии нефтегазового комплекса этого региона. Плюс частично на местных месторождениях оборудование с белорусским происхождением. Да, здесь с нашей страной сотрудничали активно. И контакты далеко не прятали, мало ли пригодятся…

Николай Чебыкин, руководитель центра инжиниринга ГРП "Газпромнефть-Хантоса":

Между прочим, такие планы есть. Добыча нефти в округе может вырасти уже в этом году на 2-3 %.

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

Тут важны два момента. Во-первых, можно ли столько добыть (если в объемах - это в среднем 220 млн тонн). Здесь ответ однозначный - можно. Второй же фактор менее прогнозируемый: влияние санкций на спрос на черное золото. Пока бурить продолжают с оптимизмом.





Что такое керн?

Уникальный первоисточник прямиком из буровых скважин. Керн - тот самый материал, по которому понимают, есть ли в недрах нефть, на какой глубине и какого качества. Крупнейшее в России кернохранилище. Здешние его называют библиотекой нефти. Десятки тысяч образцов. Этот, к слову, с 5-километровой глубины! Если все их взвесить, получится порядка 3,5 тысячи тонн. Для ученых хранилище - это машина времени.

Петр Стулов, первый заместитель директора АУ "НАЦ РН им. В.И. Шпильмана":

Изучение этого материала поможет решить ту самую головоломку. Как именно добыть обнаруженную нефть. Кстати, керн из Беларуси здесь тоже побывал. Залежи нефти нашли более полувека назад. Белорусская ССР стала не только аграрной, но и нефтедобывающей. Большое событие!





Сегодня в Беларуси порядка 90 месторождений углеводорода

Пока самым эффективным остается Речицкое. Большинство его скважин дают более 100 тонн нефти в сутки. Так вот несколько лет назад наша страна привезла на изучение материал из новых потенциальных залежей.

Игорь Козлов, заведующий лабораторией кернохранилища АУ "НАЦ РН им. В.И. Шпильмана":

Причина тому - тектонические сдвиги. Но ученые не сомневаются, новые технологии помогут укротить ее строптивый нрав.

Рассчитывать в Беларуси лишь на свои углеводороды, конечно, было бы наивно. Не те объемы. А глядя на мировые катаклизмы, их импорт тоже держит в напряжении. Элемент национальной безопасности - своя АЭС. Сколько бы споров в свое время вокруг нее не было, жизнь показала, что в первую очередь нужно рассчитывать на себя. А для Беларуси промышленной - возобновляемые источники спасением не станут.

Дмитрий Бессарабов, профессор, директор Экспертно-консультационного центра при Министерстве науки и технологий ЮАР:

Сейчас, к слову, все больше политиков начинают заявлять об энергетической независимости. Мысль здравая! Но… пока это больше схоже на популизм. На разработку и запуск, скажем, тех же новых возобновляемых источников уйдет года два-три, водорода - десятилетие, АЭС - и того больше.

Сергей Брилев, глава ассоциации "Глобальная энергия":