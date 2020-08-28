О будущем Оршанского региона говорили во время рабочей поездки президента в Витебскую область

Орша должна использовать больше собственных ресурсов для развития района. О будущем региона говорили во время рабочей поездки президента в Витебскую область. Александр Лукашенко посетил предприятие по изготовлению сыров. Это одна из производственных площадок белорусского молочного гиганта "Савушкин продукт". Несколько лет назад брестская компания выкупила местное молочное производство, находящееся в тяжелом финансовом положении. Это стало началом возрождения оршанской молочки. Выпускать качественный и конкурентный продукт на устаревшем оборудовании было невозможно. Предприятие модернизируют. Современное производство постепенно наращивает мощности, а значит нуждается как в дополнительных рабочих руках, так и в сырье. Президенту доложили о состоянии дел на других заводах. Александр Лукашенко еще раз напомнил: при принятии любых решений во главе угла должны быть люди и их зарплаты.





Президент сравнил работу частных и госпредприятий

Президент призывает не делать разницы между государственными и частными предприятиями - все должны работать одинаково эффективно. Современные технологии и исключительно высокие результаты - этому сегодня пристальное внимание.

Глава государства также обратил внимание: все производства должны работать в равных условиях.

"Нам надо ставить предприятия в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежности и преданности государству - не Лукашенко, чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься - они многие подло себя ведут"

, - заявил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что за свое мнение в Беларуси не начнут "ломать людей".

"Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы ляскают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть,

- считает президент. -

Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой"

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Рабочая поездка президента - это всегда комплексный взгляд на развитие региона