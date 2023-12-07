О чем договаривается Роман Головченко во Вьетнаме

Новые направления сотрудничества с Вьетнамом обсудил премьер-министр Беларуси Роман Головченкона переговорахс Секретарем Партийного комитета провинции Хынгйен Нгуен Хыу Нгиа, сообщает БЕЛТА.

В рамках официального визита сегодня во Вьетнаме прошла встреча премьер-министра Беларуси Романа Головченко с Секретарем Партийного комитета провинции Хынгйен Нгуен Хыу Нгиа, на которой стороны выразили обоюдное желание активизировать взаимодействие по самым разным направлениям.

Роман Головченко отметил, что рад быть с визитом в провинции Хынгйен, так как с этим регионом у белорусов налажено наиболее активное взаимодействие. "Так сложилось, что именно в вашей провинции начали работать производства с привлечением белорусских технологий. Во многом это связано с теми усилиями, которые вы прикладываете к экономическому развитию провинции", - сказал Роман Головченко.



Он обозначил, что именно на территории провинции разместилась производственная площадка "МАЗ Азия", самая крупная на территории Вьетнама. "Сегодня мы посетили совместное предприятие "МАЗ Азия". Это, наверное, самая крупная пока производственная площадка с участием Беларуси на территории Вьетнама. Надеемся, что при вашей поддержке она будет развиваться и дальше", - добавил Роман Головченко.



Во время встречи премьер-министр коснулся также и проекта по строительству завода по производству молочных продуктов. "Сегодня нам презентовали проект строительства завода по производству молочных продуктов с использованием белорусских технологий и белорусского сухого молока. Планируется, что там будет производиться большой объем популярных во всем мире молочных продуктов, таких как йогурты, мороженое, масло, сыры и так далее", - рассказал премьер-министр о сути проекта.



"Хотел бы просить содействия в скорейшем оформлении разрешительных документов для начала данного проекта. Его реализация - это не только новые инвестиции в регион, но и повышение валового регионального продукта", - добавил он.



Роман Головченко также предложил вместе сотрудничать в сфере экологии и рассказал о белорусских предложениях по поставкам в регион оборудования для сортировки и переработки коммунальных отходов.

Секретарь Партийного комитета провинции Хынгйен выразил готовность активизировать сотрудничество с Беларусью. Он также подчеркнул, что есть хорошие условия для развития взаимоотношений Беларуси и Вьетнама. Нгуен Хыу Нгиа на встрече с Романом Головченко отметил, что сейчас товарооборот между странами не очень большой, однако во Вьетнаме надеются, что он будет увеличен.