О чем договорились Беларусь и Иран?

26-27 октября состоялся официальный визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Иран, рассказали в пресс-службе МИД.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси был принят президентом Ирана Эбрахимом Раиси. В ходе встречи была подтверждена готовность сторон к выполнению договоренностей, достигнутых президентами Беларуси и Ирана на полях заседания Совета глав государств ШОС в Самарканде. Также обсуждены конкретные инициативы по укреплению двустороннего политического диалога и реализации совместных экономических проектов.

На встрече с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммад-Багером Галибафом главой белорусского внешнеполитического ведомства высказаны слова соболезнования и поддержки в связи с террористическим актом в Ширазе. Во время встречи намечены шаги по активизации межпарламентского диалога, согласованы совместные мероприятия, приуроченные к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Ираном. Также рассмотрены вопросы дальнейшего развития и совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества между двумя странами.

Макей провел переговоры и с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом. Стороны обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Подчеркнули дружественный характер белорусско-иранских отношений, а также заинтересованность в придании им более углубленного и динамичного характера. Отметили совпадение позиций по ключевым вопросам международной повестки дня, подтвердив нацеленность на дальнейшую взаимную поддержку на многосторонних площадках.

По итогам встречи подписана программа сотрудничества внешнеполитических ведомств двух стран на 2022-2025 годы.

На переговорах с министром промышленности, шахт и торговли Сейед Резой Фатеми Амином констатировали необходимость интенсификации двусторонних торгово-экономических связей с фокусом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе 15-го заседания смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, прошедшего 28-29 июля 2022 года в Минске (С. Р. Фатеми Амин - сопредседатель Комиссии).

Рассмотрели комплекс совместных действий по расширению взаимодействия в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, медицине, фармацевтике, научно-техническом сотрудничестве и образовании. Акцентировали необходимость активизации сотрудничества в транспортно-логистической сфере с задействованием потенциала транспортного коридора "Север - Юг".

В рамках визита министром иностранных дел Беларуси проведен и ряд встреч с представителями крупного иранского бизнеса.