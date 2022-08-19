О чем говорил Лукашенко в хозяйстве Пружанского района

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Пружанский район посетил хозяйство "Журавлиное", пишет БелТА.



В первую очередь в Пружанском районе Александр Лукашенко обратил внимание на внесение минеральных удобрений, так как во многом это основа урожая. Объемы и в следующем году надо сохранить и понемногу прибавлять.

О планах на урожай

В нынешнем году аграрии ожидают урожай зерновых порядка 11 млн т, в том числе более 8 млн т колосовых. Плюс еще рапс и зерно кукурузы, доложил Президенту министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

"Нам надо удержать внесение минеральных удобрений в тех объемах, что были в этом году, и хоть чуть-чуть прибавлять. Тогда мы будем стабильно иметь 11-11,5 млн т зерновых", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что задача по достижению такой урожайности ставилась на перспективу двух лет, но удалось ее выполнить уже в текущем году. Помогла и хорошая погода, но в целом важно грамотное хозяйствование на земле и строгое соблюдение технологий, обратил внимание Президент.

О перспективах производства гербицидов

Игорь Брыло пообещал, что уже в воскресенье намолот зерновых колосовых по стране составит 7 млн т, а это около 85% от площадей, подлежащих уборке. Особое внимание уделяется посевам с полеглицей. Для их уборки в хозяйствах есть необходимая техника.

На урожайности сказывается и внесение в почву глифосатов - гербицидов, которые используются для борьбы с сорняками. Возможно, в Беларуси получится наладить их производство. Основа гербицида - китайская. "Почему с китайцами не договориться и не попробовать? Нет нереализуемых проблем. Поэтому по химии надо работать", - убежден Александр Лукашенко.

О возделывании рапса

На полях хозяйства "Журавлиное" Президенту представили выставку семян сортов и гибридов рапса, продукцию из него. Произведена она на соседнем предприятии "Агропродукт".

"Мы не ошиблись по рапсу?" - спросил Александр Лукашенко.

Губернатор Брестской области Юрий Шулейко заверил, что нет. Спрос на продукцию из рапса растет, поэтому ежегодно расширяются посевные площади этой культуры, растет и урожайность.

О поддержке сельчан

Глава государства в очередной раз обратил внимание на важность дополнительной поддержки сельчан, которые проживают и работают в зоне ответственности хозяйств и производственных предприятий. Решение вопросов социальной сферы стоит в одном ряду с развитием производств и повышением эффективности их работы.

"В гробу карманов нет. Что мы, на тот свет заберем эти деньги? Надо и крестьянам помогать", - подчеркнул белорусский лидер.

Накануне на эту же тему он высказался и во время посещения в Гродненском районе производственного кооператива имени В.И.Кремко. Президент акцентировал внимание, что пусть у предприятия будет и меньшая рентабельность, но о социальной сфере забывать нельзя.

Об импортозамещении

В хозяйстве Александр Лукашенко также ознакомился с технологией возделывания рапса, используемой техникой.

Глава государства напомнил, что сейчас одна из важнейших задач - уйти от импорта. "Вплоть до того, чтобы определять: разрешаю купить комбайн, разрешаю купить сеялку. Остальное - белорусское, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Ибо в противном случае мы никогда не обеспечим загрузку своих предприятий".