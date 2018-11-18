О дорожной карте Беларуси и Судана в эксклюзивном интервью с послом Сергеем Рачковым

Судан наряду с Египтом стал для Беларуси важнейшим партнером в Африке. За последние год-два вырос белорусский экспорт в эту страну, количество его товарных позиций почти удвоилось: в 2016 году их порядка ста, по итогам 2017 года уже 185. Дипломаты говорят, что у экономического сотрудничества Беларуси и Судана отличные перспективы.