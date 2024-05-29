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О госзакупках в рамках евразийской "пятерки" говорили гости и эксперты "Экономической среды"

Конкурировать на равных, экономить бюджетные средства, обеспечить разумный баланс движения товаров и услуг и защиты национальных интересов.

В центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда" госзакупки в рамках евразийской "пятерки". Это важный инструмент развития конкуренции, экономии бюджетных средств и повышения эффективности работы экономик. Что приоритетнее - развитие союзных свобод или защита национальных интересов? Можно ли отказаться от изъятий? И как это скажется на работе бизнеса?

Государство, бюджетные организации сами выступают заказчиками при проведении госзакупок и фактически управляют всей торговлей, которая связана с использованием бюджетных средств. Поэтому это самый управляемый процесс в ЕАЭС, где правительства определяют практически все.
Максим Ермолович, член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК

"Экономическая среда" - программа, в которой понятным языком говорим о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами. Смотрите новый выпуск 29 мая после "Панорамы".

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