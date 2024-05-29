О госзакупках в рамках евразийской "пятерки" говорили гости и эксперты "Экономической среды"

В центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда" госзакупки в рамках евразийской "пятерки". Это важный инструмент развития конкуренции, экономии бюджетных средств и повышения эффективности работы экономик. Что приоритетнее - развитие союзных свобод или защита национальных интересов? Можно ли отказаться от изъятий? И как это скажется на работе бизнеса?