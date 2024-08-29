О каких новые возможностях для сотрудничества говорили премьер-министр Беларуси и губернатор Псковской области

Я знаю, что в Псковской области уделяется большое внимание развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства, его модернизации, улучшению условий жизни людей и в больших городах, и в малых населенных пунктах. Рад, что оказалась востребованной белорусская коммунальная техника. На этом предлагаю не останавливаться. У нас есть очень хорошие предложения по строительству под ключ и вводу в эксплуатацию современных мусороперерабатывающих, мусоросортировочных заводов, комплексов различной мощности для разных населенных пунктов. Это превращение отходов в товар. Готовы продемонстрировать, если есть к этому интерес.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

