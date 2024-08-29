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О каких новые возможностях для сотрудничества говорили премьер-министр Беларуси и губернатор Псковской области
Нужно сосредоточить внимание на сфере промышленной кооперации. Задача у Беларуси и Псковской области России одна и та же – это импортозамещение, локализация и технологическая независимость. Об этом премьер-министр Роман Головченко говорил на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Делегация белорусского правительства находится с рабочим визитом в этом российском регионе.
Беларусь удовлетворена сотрудничеством с партнерами в области машиностроения. Но предприятиям сегодня нужно активно работать и смотреть на перспективу на 5-10 лет вперед.
Я знаю, что в Псковской области уделяется большое внимание развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства, его модернизации, улучшению условий жизни людей и в больших городах, и в малых населенных пунктах. Рад, что оказалась востребованной белорусская коммунальная техника. На этом предлагаю не останавливаться. У нас есть очень хорошие предложения по строительству под ключ и вводу в эксплуатацию современных мусороперерабатывающих, мусоросортировочных заводов, комплексов различной мощности для разных населенных пунктов. Это превращение отходов в товар. Готовы продемонстрировать, если есть к этому интерес.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России: У нас в особой экономической зоне есть определенный дефицит промышленных площадей, которые инвесторы могли бы брать в аренду. Мы по программе будем строить один такой объект, но понимаем, что в перспективе нужен еще один такой объект. Мы бы с удовольствием пригласили вас на это блок, он достаточно финансово емкий и будет интересен.
Все новые направления обсудят детально по линии министерств, а сегодня по итогам встречи подписали протокол к соглашению по сотрудничеству в экономике, науке и культуре до 2026 года.
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