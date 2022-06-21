О ключевых аспектах евразийской интеграции говорили на межправсовете ЕАЭС

О проблемах продовольственной безопасности говорили сегодня в Минске на межправсовете ЕАЭС. У Беларуси хорошие показатели собственного обеспечения продуктами питания, а формат единого евразийского рынка позволяет успешно решать вопросы ассортимента в магазинах, даже если товары не производятся в той или иной стране. Так, в союзе снижены ставки ввозных таможенных пошлин, тарифные льготы получила продукция критического импорта. Сегодня на первый план выходит импортозамещение. Что уже сделано и какие отрасли в приоритете? А также транспортные коридоры, как выстраивают новые маршруты. Светлана Лукьянюк продолжит.

В решении вопросов продовольственной безопасности важная роль отводится именно логистике. Задачи эти решают сейчас многие страны. Пандемийные ограничения разорвали прежние цепочки маршрутов. На евразийском пространстве к ним добавились еще и санкции. Как выход - предложенное на межправсовете развитие национальных транспортных систем.

Транспортные коридоры

В этом году "пятерка" за первый квартал наторговала на 5 миллиардов долларов. Это больше, чем в прошлом. Но все стремятся цифры увеличить. А значит, быстрая доставка с удобными стыковками актуальна как никогда. Транспортные коридоры ЕАЭС и дальше по международной линии Север-Юг, Запад-Восток. Переориентация потоков идет оперативно. Одно из предложений - реконструкция дороги М1 для развития маршрута Европа - Западный Китай, а также новая железнодорожная ветка в том же направлении. Обсуждается и поддержка перевозчиков.

Темирбек Асанбеков, член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК: У нас перечень транспортных коридоров уже утвержден. Это каждые полгода доклад межправсовета освещает ситуацию по снятию узких мест, по выстраиванию логических каналов. Это основной из факторов продвижения торговли.

Евразийские корпорации

В свете разрыва глобальных цепочек поставок все более активно в "пятерке" говорят о развитии промышленной кооперации и импортозамещения. Белорусский премьер рассчитывает, что договоренности по инициативе Беларуси на заседании Совета ЕЭК в июне станут топовыми направлениями работы.





Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Я бы хотел еще раз подчеркнуть необходимость скорейшего выхода на реализацию сквозных проектов промышленной кооперации, в которых смогли бы принять участие национальные производители всех государств - членов ЕАЭС. В результате этого мы сможем выйти на получение высокотехнологичных образцов промышленной продукции, которые пользуется спросом и которые востребованы для национальных экономик, в которых будет вклад каждой из сторон. Я считаю, что это важно, это реально будет одним из первых образов так называемого товара ЕАЭС.

Импортазамещение

В Евразийском союзе рассчитывают увеличить выпуск продукции в полтора раза. В ЕЭК заверяют, мощности для этого есть. А свой товар - это резерв для экономического роста.

Сергей Глазьев, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК: Один автомобиль, привезенный из-за границы, для ВВП дает, наверное, в 100 раз меньше, чем собранный и произведенный внутри страны. Особенно если и с полной локализацией. Поэтому импортозамещение - это огромный резерв. И половина рынка освободилась, так что есть чем заниматься.

В карте индустриализации 170 проектов

Уже сегодня в карте индустриализации 170 проектов. Это в авиа- и судостроении, автомобильной, легкой промышленности и фармацевтика. Но здесь важно соединить идеи, технологии и капитал. Для ускорения меняется формат работы комиссии по импортозамещению.

Артак Камалян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК: Это для того, чтобы мелкий и средний бизнес наших стран, увидев вот эти крупные проекты, имели возможность кооперироваться и быть подрядчиками для выполнения этих работ.

Гарант продбезопасности

Один из совместных проектов -"Евразийский агроэкспресс". Он в работе. Речь идет об экспорте продуктов питания с оптимизацией затрат на логистику. Страны "пятерки" согласовывают сейчас и балансы поставок. В целом, как отметили на заседании, механизмы союза позволяют оперативно реагировать по вызовы и гарантируют продовольственную безопасность всем партнерам.

Здесь мы условились проводить более тесную координацию по регулированию наших рынков сельскохозяйственной продукции. Также договорились об обнулении таможенных пошлин на комплектующие для сельскохозяйственной техники, а также по ряду позиций сельскохозяйственной техники. Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства России

Защита прав потребителей

Объем промышленного производства ЕАЭС за 4 месяца плюс 4 %. Но больше товаров на рынке не должно вызывать больше вопросов у потребителей. Поэтому единые меры защиты в повестке дня. Поручено утвердить программу совместных действий до 2025 года.





Большую роль мы в последние годы уделяем электронной торговли, потому что защита прав потребителей в сфере электронной торговли очень тонкая, деликатная тема. Сегодня наши потребители во многих странах обращают внимание на неурегулированность ряда вопросов.

Межправсовет ЕАЭС пройдет в Кыргызстане