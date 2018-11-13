О конкретике делового сотрудничества Беларуси и Турции говорили сегодня в правительстве

В частности, обсуждались реализация совместных проектов в машиностроительной, химической, текстильной, финансовой, транспортно-логистической и других отраслях. Промышленная кооперация, взаимное инвестирование и совместные научно-технические программы помогут выйти экономическим отношениям Беларуси и Турции на качественно новый уровень, уверены обе стороны.

В Совете Республики много внимания во время диалога уделили вопросам безопасности в Европе и мире. Говорили о совместных проектах в торговле, логистике, образовании и банковской сфере. Обсудили и туристический потенциал двух стран. Планируется, что самолеты с туристами между Беларусью и Турцией станут летать еще чаще.