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О конкретике делового сотрудничества Беларуси и Турции говорили сегодня в правительстве
В частности, обсуждались реализация совместных проектов в машиностроительной, химической, текстильной, финансовой, транспортно-логистической и других отраслях. Промышленная кооперация, взаимное инвестирование и совместные научно-технические программы помогут выйти экономическим отношениям Беларуси и Турции на качественно новый уровень, уверены обе стороны.
В Совете Республики много внимания во время диалога уделили вопросам безопасности в Европе и мире. Говорили о совместных проектах в торговле, логистике, образовании и банковской сфере. Обсудили и туристический потенциал двух стран. Планируется, что самолеты с туристами между Беларусью и Турцией станут летать еще чаще.
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