О личных успехах хлеборобов Минской области
Сельхозорганизации Минской области приближаются к экватору уборочной. Аграрии центрального региона намолотили уже более 800 тысяч тонн зерновых. Особая заслуга у водителей зерновозов и комбайнеров-тысячников. Накануне первый такой экипаж наградили в Червенском районе. Это отец с дочерью - Андрей Петруша и Карина Конон. Вместе уже второй агросезон - девушка подменяет своего брата, который сейчас служит в армии. Они работают в сельскохозяйственном производственном филиале "Агрострой" столичного предприятия "Минскжелезобетон".
Поздравить хлеборобов приехали руководители райисполкома, представители профсоюзов, а также Белорусского союза женщин. Среди подарков и музыкальный - от червенских артистов.
Это второй сезон, я справляюсь, и у меня все получается лучше, чем в прошлом году. С утра это продувка, потом смазать, почистить комбайн, потери посмотреть. Стимул, конечно, есть, хочется и до 3 тысяч дойти. А тысяча для нас - это привычное, мы всегда в лидерах были.
Для нас очень важно, что более сотни женщин, девочек в Минской области участвуют в уборочной. И важно то, что есть семейные экипажи, где отец, мама, брат, сестра участвуют в уборке урожая. Это говорит о том, что в таких семьях заложена любовь к земле. Поздравляем и отмечаем, что святость хлеба - она всю жизнь продолжается и передается из поколения в поколение.
Всего в Червенском районе уже намолотили почти 30 тысяч тонн зерновых. Хозяйство "Агрострой" - местный лидер по урожайности. Так, озимая пшеница здесь дает 50 центнеров с гектара. А это выше среднего показателя по центральному региону. Культура стратегическая, необходимая для продовольственных целей.
Озимая себя показывает довольно хорошо: урожайность 50 центнеров, что на 20 % выше уровня прошлого года. Мы полностью обеспечиваем себя кормами: как травянистыми, так и зернофуражом. Мы все готовим в своем хозяйстве. Кроме того, что мы обеспечиваем животноводство, мы обеспечиваем и серьезный государственный заказ. В этом году это 1650 тонн.
Особое внимание к представительницам прекрасной половины, которые непосредственно участвуют в жатве. К самым активным с подарками и грамотами в хозяйства приезжают представители Белорусского союза женщин. Акция "Хлеб на ладонях женщины" проходит по всей стране.