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О механизмах покрытия дефицита бюджета-2023 рассказал министр финансов
В Беларуси снизилась инфляция, укрепился рубль, а экономика выходит на траекторию восстановительного роста. Актуальную оценку экономической ситуации в Овальном зале парламента сегодня представил премьер-министр.
На повестке пакет основных финансовых документов на будущий год, в том числе бюджет-2023. По традиции депутатский корпус и члены правительства сверяют позиции прежде, чем вынести документы на голосование в парламент. Роман Головченко отметил неплохую базу нынешнего года. Экономика демонстрирует устойчивость к внешним шокам. С июля улучшается динамика ВВП. Сбалансирована внешняя торговля. Ее сальдо за три квартала стало рекордным - порядка 4 млрд долларов. Уже третий месяц подряд (в годовом выражении) замедляется инфляция. Стабилен валютный и финансовый рынок. Белорусский рубль с начала года укрепился: к евро на 13 %, к доллару - на 5 %. Что касается будущего года, в прогнозе рост экономики на 3,8 % и однозначная инфляция. Из этого исходят, формируя бюджет. Он сверстан с дефицитом (это значит, расходы превысят доходы). Но это не создает рисков для экономики, уверяет Минфин. Правительство детально просчитало источники покрытия дефицита.
Основные доходы формируются за счет налогов. Идут они не так плохо, как казалось в начале года, равномерно. Но для того чтобы дополнительно сконсолидироваться по следующему году, мы предлагаем на 2 %повысить ставку по налогу на прибыль с 18 до 20 %. Это позволит дополнительно сгенерировать средства. Также в рамках взаимодействия с Российской Федерацией мы будем получать так же, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам. Это тоже добавит нам доходов до 2 млрд рублей примерно. Доходами будем обеспечены.
В целом бюджет на будущий год сохраняет свою социальную направленность. Вырастут расходы на здравоохранение, образование, социальную защиту. Больше средств предполагается выделить на пенсионное обеспечение. Увеличат и фонд оплаты труда бюджетников. Планируется, что первое чтение бюджета в Овальном зале пройдет уже на следующей неделе, 7 декабря.
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