О механизмах покрытия дефицита бюджета-2023 рассказал министр финансов

Основные доходы формируются за счет налогов. Идут они не так плохо, как казалось в начале года, равномерно. Но для того чтобы дополнительно сконсолидироваться по следующему году, мы предлагаем на 2 %повысить ставку по налогу на прибыль с 18 до 20 %. Это позволит дополнительно сгенерировать средства. Также в рамках взаимодействия с Российской Федерацией мы будем получать так же, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам. Это тоже добавит нам доходов до 2 млрд рублей примерно. Доходами будем обеспечены.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси