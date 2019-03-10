ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

О новых подходах к квадратным метрам в интервью главы Минстройархитектуры Дмитрия Микуленка

Прописано и повышение эффективности стройорганизаций за счет увеличения объемов строительства и качества услуг, не затягивания сроков сдачи домов и обеспечения жилой застройки необходимой инфраструктурой.

Подробнее о новых подходах к квадратным метрам наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у главы Минстройархитектуры Дмитрия Микуленка (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все