О новых проектах на 2024 год в атомной энергетике Беларуси рассказал профильный министр

139 стран собрал в Петербурге международный экономический форум. Итог - 980 новых соглашений. С коммерческими предложениями вернулась и белорусская делегация. Обсуждали и биржевую торговлю в ЕАЭС, и новые кооперационные проекты в союзе с Россией.