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О новых проектах на 2024 год в атомной энергетике Беларуси рассказал профильный министр

139 стран собрал в Петербурге международный экономический форум. Итог - 980 новых соглашений. С коммерческими предложениями вернулась и белорусская делегация. Обсуждали и биржевую торговлю в ЕАЭС, и новые кооперационные проекты в союзе с Россией.

Конкретно о том, как продвигается интеграция в энергетике и сотрудничество в атомной и смежных областях, рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич (подробности в видео).

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