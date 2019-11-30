О перспективах и тонкостях депозитно-залоговой системы тары

За идею, о которой прямо сейчас пойдет речь, выступает, согласно предварительным опросам, почти 75 % белорусов. Система залоговой тары. Она существует уже в 10 странах Европейского союза и охватывает около 140 миллионов человек. Разработчики концепции утверждают: система позволит создать более полутора тысяч рабочих мест. При этом платежи населения за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами снизятся на 10 %. Ведь мусора станет меньше.

Цена залоговой тары войдет в товар. Залоговую стоимость вернут за пустую тару. В Германии сегодня это 25 евроцентов. В соседней Литве - 10. В Беларуси примерная залоговая стоимость тоже называется.



О перспективах и тонкостях системы расскажет Евгений Каллаур. Сегодня, по статистике, годовой объем выброшенного мусора среднего гражданина Беларуси - примерно 300 кг. Примечательно, что это вдвое больше, чем еще 10 лет назад. При таких объемах переработка просто не успевает. В ближайших планах правительства довести цифры рециклинга до 25 %. Но пока из всех коммунальных отходов в нашей стране в категорию вторсырья попадает только 18 %.







Если со стеклом, картоном, металлом все понятно: здесь процент собираемости довольно высокий, то проблема пластика - главный вызов обществу. Неразлагающийся в природе, он представляет прямую угрозу экологии. Выбранный специалистами подход - это уменьшить, а там, где возможно, остановить образование отходов. Приводят знакомый пример - многократное использование стеклянной тары. Пластик. Хороший, прочный и, главное, дешевый материал, который очень полюбил мировой производитель, а сегодняшнее общество пожинает плоды пластиковой революции. Сегодня Беларусь рассматривает разные варианты, каким образом усовершенствовать свою систему обращения с отходами. Одним из вариантов называют депозитную, или залоговую систему обращения тары.

