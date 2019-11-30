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О перспективах и тонкостях депозитно-залоговой системы тары
За идею, о которой прямо сейчас пойдет речь, выступает, согласно предварительным опросам, почти 75 % белорусов. Система залоговой тары. Она существует уже в 10 странах Европейского союза и охватывает около 140 миллионов человек. Разработчики концепции утверждают: система позволит создать более полутора тысяч рабочих мест. При этом платежи населения за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами снизятся на 10 %. Ведь мусора станет меньше.
Цена залоговой тары войдет в товар. Залоговую стоимость вернут за пустую тару. В Германии сегодня это 25 евроцентов. В соседней Литве - 10. В Беларуси примерная залоговая стоимость тоже называется.
О перспективах и тонкостях системы расскажет Евгений Каллаур. Сегодня, по статистике, годовой объем выброшенного мусора среднего гражданина Беларуси - примерно 300 кг. Примечательно, что это вдвое больше, чем еще 10 лет назад. При таких объемах переработка просто не успевает. В ближайших планах правительства довести цифры рециклинга до 25 %. Но пока из всех коммунальных отходов в нашей стране в категорию вторсырья попадает только 18 %.
Если со стеклом, картоном, металлом все понятно: здесь процент собираемости довольно высокий, то проблема пластика - главный вызов обществу. Неразлагающийся в природе, он представляет прямую угрозу экологии. Выбранный специалистами подход - это уменьшить, а там, где возможно, остановить образование отходов. Приводят знакомый пример - многократное использование стеклянной тары. Пластик. Хороший, прочный и, главное, дешевый материал, который очень полюбил мировой производитель, а сегодняшнее общество пожинает плоды пластиковой революции. Сегодня Беларусь рассматривает разные варианты, каким образом усовершенствовать свою систему обращения с отходами. Одним из вариантов называют депозитную, или залоговую систему обращения тары.
Выгодно и экологично
Высокий процент собираемости объясняет сама суть системы! Покупатель вместе с товаром в упаковке получает экономические стимулы, если хочет вернуть уже пустые стеклянные и ПЭТ-бутылки или металлические банки из-под напитков. Выбросив пустую тару в контейнер, потребитель теряет сумму залога, а сдав в специальный таромат, установленный в магазине, может ее вернуть. Эксперты уверяют: собираемость всей тары, включая пластиковую, вырастет многократно.
Как и в других странах, возможно сопротивление производителя, ведь ему придется взять на себя часть ответственности и финансирование. Кто сорит, тот и платит! А значит, важно участие и консолидация усилий всех: законодателя, бизнеса, сферы услуг и торговли и населения, в этом и есть национальное значение проекта. Разумеется, в один момент система не заработает. И разработчики концепции, и правительство отводят на это полтора-два года. Поэтапно предлагает действовать и бизнес. Очевидно другое. В белорусском обществе такой запрос существует - решать экологические проблемы с отходами. А значит, перспективы вполне определенные. Сейчас проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы находится в правительстве. Ее внедрение планируется в 2021 году.
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