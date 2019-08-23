О перспективах сотрудничества по линии Минск - Тбилиси сегодня говорили во Дворце Независимости

Президент встретился с премьер-министром Грузии. Как отметил Александр Лукашенко, буквально за последние несколько лет страны стали гораздо ближе друг к другу. Подтверждение и резкий скачок товарооборота до 100 миллионов. А ведь раньше даже было сложно представить, что цифра достижима. Дальше больше. Государства нацелены результат удвоить. Белорусские инициативы встречают оперативную и всестороннюю поддержку от Грузии. Мы также готовы к реализации взаимовыгодных проектов, предложенных нашими партнерами. Сегодня стороны подтвердили намерения продолжить активно и интенсивно развивать двусторонние отношения. Какие проекты совсем скоро пополнят общую торговую корзину двух стран? Вероника Бута продолжит.



На посту премьер-министра амбициозный политик чуть больше года. В такой высокой должности в Минск приезжает впервые, хотя чуть позже признается, на самом деле он частый гость нашей страны. Поэтому изучать нюансы сотрудничества по линии Беларусь - Грузия ему долго не пришлось, ситуацией хорошо владеет. Инвестиции в образование и инновации, открытый диалог с Западом, мирное урегулирование конфликтов - это главные приоритеты в карьере Мамука Бахтадзе. Их, к слову, долгие годы придерживается и Беларусь. У стран действительно много общего.





Политический диалог конвертируется в экономическую выгоду.

Хорошо в Грузии знакомы с белорусским автопромом.

С марта в Тбилиси уже начали собирать тракторы малой мощности





В ноябре в Грузии пройдет сельскохозяйственная выставка. Там как раз наши предприятия смогут продемонстрировать новинки отечественной техники и найти новых покупателей на будущий аграрный сезон. Планы на следующий год углубить партнерство в фармацевтике, там, к слову, уже начали фасовать белорусские лекарства. Пока итог двустороннего сотрудничества 113 млн долларов. От цели в скором будущем цифру удвоить, заверил глава внешнеполитического ведомства, государства не отказываются.

24 августа откроется первый Торговый дом Грузии в Беларуси

Главный бренд, который ворвался на грузинский рынок и только укрепляет свои позиции, - это наши продукты. Теперь ближе к закавказским изыскам станут и белорусы. Завтра откроется первый Торговый дом Грузии в Беларуси. Есть договоренность организовать у нас и фасовку грузинского чая. В деталях каждый проект сегодня обсудили и в Доме правительства. От поставок техники до совместных программ в области образования и здравоохранения.



А это место, где колорит Грузии уже можно попробовать на вкус, не покидая Минска. Хинкали, хачапури, сациви, чашушули или кучмачи - национальные блюда грузинской кухни в этом ресторане готовят уже пять лет. Его хозяин в Беларусь приехал намного раньше - почти 30 лет назад. Здесь окончил Горецкую сельскохозяйственную академию, женился, воспитал двух дочерей и уже стал дедушкой. Гостей ресторана, говорит, встречают всегда тепло и по-семейному, так же, как и самого Джамбула Убилаву некогда приняла Беларусь. О БелоГрузии - так назвал свою двойную родину - готов говорить часами.

Изобилие национальных блюд от лучших поваров, зажигательные ритмы традиционных и современных мотивовзавтра на"Тбилисоба"



Уже завтра этот уголок столицы окунется в особую грузинскую атмосферу. Изобилие национальных блюд от лучших поваров, зажигательные ритмы традиционных и современных мотивов и настоящая белорусско-грузинская свадьба. Что еще лучше может продемонстрировать отношение двух стран, если не дружба между их народами. "Тбилисоба" этот тезис подтверждает уже в пятый раз.

В марте будущего года у Беларуси и Грузии будет исторический шанс впервые быть представленными на чемпионате Европы по футболу.