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О правовой базе ЕАЭС, а также честной конкуренции и ответственности за нарушения на рынке "пятерки" говорят сегодня в Минске
О правовой базе ЕАЭС, а также честной конкуренции и ответственности за нарушения на рынке "пятерки" говорят сегодня в Минске на общественной приемной Евразийской экономической комиссии. Это площадка для диалога бизнеса и госорганов, где поднимаются самые острые вопросы по искусственным барьерам и сговорам на торгах, с которыми сталкиваются в том числе и наши производители. Сейчас на рассмотрении в Евразийской экономической комиссии находится 28 заявлений от производителей стран ЕАЭС.
Представители ЕЭК проведут и индивидуальный прием руководителей крупных белорусских предприятий, а также частных компаний, которые торгуют на рынке ЕАЭС. Главное - это повышение информированности, как отстаивать свои права.
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