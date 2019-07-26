О правовой базе ЕАЭС, а также честной конкуренции и ответственности за нарушения на рынке "пятерки" говорят сегодня в Минске на общественной приемной Евразийской экономической комиссии. Это площадка для диалога бизнеса и госорганов, где поднимаются самые острые вопросы по искусственным барьерам и сговорам на торгах, с которыми сталкиваются в том числе и наши производители. Сейчас на рассмотрении в Евразийской экономической комиссии находится 28 заявлений от производителей стран ЕАЭС.