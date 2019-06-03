О работе бизнеса на рынке ЕАЭС говорили сегодня в Минске

Кстати, во внешней политике Таджикистана особое место занимает и укрепление отношений со странами в рамках Евразийского экономического союза. О работе бизнеса на рынке ЕАЭС, препятствиях и снятии барьеров сегодня говорили в Минске на встрече с министром экономики Евразийской экономической комиссии. Беларусь выступает за максимальное сокращение барьеров на рынке союза.

Беларусь выступает за максимальное сокращение барьеров на рынке ЕАЭС

Также обсуждали и вопросы ограничения поставок продуктов питания на российский рынок. Ведь Евразийская экономическая комиссия - наднациональный орган всех стран “пятерки” и должен рассматривать и решать все споры в рамках союза. Например, распределение ввозных пошлин. После встречи президентов в Нур-султане данный вопрос поручили проработать правительствам.

Новая методика распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС может заработать до конца этого года.