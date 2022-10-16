О работе с азиатским рынком рассказала глава Белинтерэкспо

На высшем уровне отношения действительно складываются комфортные. Но всегда есть нотка скептицизма, а вот легко ли продавать белорусам на азиатские рынки? В этом, конечно, есть специфика работы. Причем в Индонезии и Кувейте она будет разной.

Репортеры АТН поговорили с человеком, который организовывает буквально все крупнейшие международные выставки для белорусов - в Дубае, Шанхае, Кении, Вьетнаме, на Кубе, по странам СНГ, в общем, практически в любой точке мира.

Причем организовывает от павильонов и рекламных кампаний до ВИП-встреч. Это Наталья Кураш - специалист Белорусской торгово-промышленной палаты и глава Белинтерэкспо. Она точно на практике знает, как и с кем договариваться "не на русском" -в интервью (видео).