3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
О результатах работы в 2019 году рассказало руководство Компании по развитию Индустриального парка "Великий камень"
Полмиллиарда долларов привлеченных инвестиций и 60 компаний-резидентов со всего мира. О результатах работы в 2019 году нашим корреспондентам рассказали в Компании по развитию Индустриального парка "Великий камень". Этот год был для Парка довольно успешным. Завершено строительство всей необходимой инженерной инфраструктуры на территории так называемого первого этапа - это 850 гектаров земли. Выпускать двигатели для МАЗов на промышленной территории Парка начала совместная китайско-белорусская компания. Первые новоселы заселились в арендный дом на 156 квартир. В следующем году планируется строительство еще двух жилых домов для работников Парка.
Индустриальный парк "Великий камень" - крупнейший совместный проект Беларуси и Китая. Первые строительные работы на площадке в Смолевичском районе начались в 2015 году. На следующий год запланировано открытие своего железнодорожного терминала.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов