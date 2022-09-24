3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
О сортах картофеля белорусской селекции расскажем в проекте "Вопрос номер один"
Второй хлеб или овощ, которому нет равных по популярности у белорусов. О сортах картофеля нашей отечественной селекции - проект Агентства теленовостей "Вопрос номер один", который выйдет в эфир 24 сентября.
Научились ли растить, получать достойный урожай, селекционировать белорусский картофель? Сколько сегодня известно наших сортов, сколько их используют хозяйства и каким будет новое слово ученых? Спикеры проекта - люди, говорящие о картофеле с любовью.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов