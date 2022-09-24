О сортах картофеля белорусской селекции расскажем в проекте "Вопрос номер один"

Второй хлеб или овощ, которому нет равных по популярности у белорусов. О сортах картофеля нашей отечественной селекции - проект Агентства теленовостей "Вопрос номер один", который выйдет в эфир 24 сентября.



Научились ли растить, получать достойный урожай, селекционировать белорусский картофель? Сколько сегодня известно наших сортов, сколько их используют хозяйства и каким будет новое слово ученых? Спикеры проекта - люди, говорящие о картофеле с любовью.