О состоянии дел на местах - репортеры АТН из разных регионов Беларуси

И все же мы решили более внимательно присмотреться к состоянию дел на местах. И об этом спросим непосредственно у репортеров АТН, которые как раз живут и работают в разных регионах Беларуси. И лучше владеют ситуацией каждый в своей области.



И начнем с Могилевщины, к которой в последнее время приковано большое внимание. Там работает наш корреспондент Андрей Ястребов. Наверное, ни на одного из наших журналистов этой весной так часто не сыпались вопросы из аграрной сферы.

Могилевщина. Лейтмотив последних семи дней - жесткое соблюдение технологий

Уже сейчас очевидно, что на местах приступили к решению поставленных задач. Наша съемочная группа буквально сегодня вернулась с полей. Аграрии работают весь световой день. Это и понятно. Нужно успеть сделать все вовремя, и самое главное - соблюсти технологии. К слову, в этом году весна ранняя. В прошлом сезоне аграрии Могилевской области в это время даже не вышли в поля. Сегодня почти треть ранних яровых уже в почве.



Догонять солнце на такой технике - одно удовольствие

Догонять солнце на такой технике с рассвета до заката - одно удовольствие. Ведь в руках Андрея Балицкого любимая тридцатипятка - энергонасыщенный "Беларус". Мечта любого механизатора.





Работать на предприятие Андрей Балицкий пошел сразу после школы. Сначала, рассказывает, доверяли культивацию. Спустя пару лет и сеять начал. Итого - 21-я трудовая весна. И сегодня это уже не просто работа, а образ жизни со своей поэзией.

За родным братом работать в поле пошел и Максим Балицкий. Теперь вместе и на посевной, и уборочной. Лучшие помощники друг другу. А как иначе? Говорят, родители научили быть полезными родной земле. Ведь кто если не они?



Кстати, жена Андрея Балицкого здесь же - в хозяйстве главный агроном. Контролирует качество работы мужа. Специально для "Главного эфира" проверяем, все ли по технологии.

Ячменя собрали в 2018 почти 400 тонн, в этом году рассчитывают на 1000

Поэтому раз тысячу приходится вспотеть за день и бригадиру. Работает параллельно еще и доставщиком запчастей.Остановка разве что на обед. Кстати, из натурпродуктов - картофель и мясо местные, со своих же ферм. Поэтому и душу в работу вкладывают. Отсюда и прибыль - поля и фермы принесли «Спартаку» в прошлом году почти семь миллионов рублей прибыли. Полуторагодичный запас кормов для хозяйства - это уже традиция, рассказывает молодой зоотехник Ольга Кривошеева.

Прошлый год принес свои результаты - плюс 126 % к надоям

На предприятии уверены, все благодаря хозяйскому подходу к работе. На земле по-другому никак. Это основное требование Главы государства - соблюдение технологий и дисциплины в АПК. На кону не просто благополучие отдельных предприятий и районов, а продовольственная безопасность страны.

Профсоюзы в эти дни тоже держат ситуацию на контроле

Проверяют все - от работы диспетчерской в СПК, чтобы каждый заработанный рубль был выплачен труженику, до аптечки, огнетушителя и путевых листов. К таким хозяйствам, как "Воронино", чьи наделы растянуты на долгие 33 км, внимание особое. Вот где важна оперативность реагирования в случае, например, поломки техники.



Тем временем в поля "Спартака" вышла вся техника - это касается и посева, и подкормки озимых. Они занимают почти 70 %. Кстати, это важный показатель для сильных хозяйств. Этой весной в деле будут 3 500 гектаров пашни.

Что касается планов. В экспериментальной базе "Спартака" посев ячменя уже завершили. Завтра начнут сеять пшеницу - под эту культуру в хозяйстве отдали 100 гектаров земель. Аграрии заверяют: эту важную задачу должны выполнить за несколько дней. Потому что понимают, даже от одного небольшого хозяйства зависит один общий результат. В этом году - не менее 8,5 миллиона тонн хлеба.

8,5 миллиона тонн хлеба - планы на каравай амбициозные!

А почему бы и не 8,5 миллиона тонн, пока погода очень помогает. Главное, чтобы работники помогали как надо, тогда и на дождь не надо будет ничего списывать. Кстати, как раз о кадрах и рабочих местах расспросим нашего репортера из самого северного региона страны.

Ежегодно в экономику Витебской области вкладывается более двух миллиардов рублей



Выгодную пропорцию квалификации и зарплаты мы решили поискать в Витебской области. Где еще совсем недавно были проблемы со своевременной оплатой труда и губернатор за это получил выговор от Президента.



Ежегодно в экономику этого региона вкладывается более двух миллиардов рублей. Половина суммы инвестируется именно в производства. Есть ли отдача? Спросим у Ольги Масловской.

Основу хозяйственного комплекса Витебской области составляет промышленность

Поскольку Глава государства заострил внимание на создании не просто новых рабочих мест, а высокопроизводительных, с достойной заработной платой, то мы решили посмотреть, как сегодня эта задача выполняется в северном регионе. Ведь известно, что основу хозяйственного комплекса Витебской области составляет именно промышленность. А это более тысячи предприятий, на которых работает пятая часть экономически активного населения региона.

Сергей Рабей пришел в этот цех несколько лет назад. Тогда на новом заводе по производству рукавов высокого давления шла наладка оборудования. И хотя за плечами у специалиста была учеба в техническом вузе и опыт работы на промышленных предприятиях, на новом месте начинал с обучения и должности простого оператора.



И хотя ее размер коммерческая тайна, на заводе обмолвились, что она выше средней по области и стране. Рецепт успеха и прост, и сложен одновременно: здесь выпускают инновационную продукцию, аналогов которой в Беларуси нет.

Рецепт успеха- выпускинновационнойпродукции

Рукава высокого давления - то, без чего не сможет работать ни одна тяжеловесная машина. Экспортная карта - все континенты.

В числе клиентов, разумеется, и отечественные флагманы машиностроения. Так, последнюю партию БелАЗов для работы в сильный минус в Сибири оборудовали морозостойкими рукавами из Орши. Раньше такие покупали у немцев и итальянцев. К слову, предприятия Витебской области ежегодно выпускают импортозамещающую продукцию на сумму свыше 400 миллионов рублей. И больше половины таких товаров уходят на экспорт.



Продажи собственной продукции за рубеж - основная статья доходов и завода по выпуску технологических металлоконструкций. Представьте конструктор "Лего", только огромных размеров и невероятной прочности. Из него заказчики в разных частях континента возводят нефтехимические предприятия. Мозговой центр завода -проектно-конструкторское бюро, самый молодой, к слову, отдел. Его возглавляет Владислав Ахраменок. Выпускник Полоцкого госуниверситета, он пришел на завод 6 лет назад. Начинал с инженера-конструктора, теперь в его подчинении 17 человек.



Молодежь стремится получить опыт на предприятии. Завод сотрудничает с вузами и средними специальными заведениями. В цене и квалифицированные рабочие кадры. В прошлом году свою первую запись в трудовой здесь получили 20 молодых специалистов. В ближайшее время им предстоит работать над воплощением проекта по выпуску новой для нашей страны продукции. Речь идет о сварном решетчатом настиле. Пока такие покрытия приходится закупать в Польше и Германии.



Запуск нового производства запланирован на 2020 год. На завод таким образом придут не только новые технологии, но и новые квалифицированные кадры - будет создано 30 новых рабочих мест.

Тема занятости и роста заработной платы на постоянном контроле Главы государства



Пока требование Президента по обеспечению роста доходов населения не выполняется в полном объеме. Более того, есть факты несвоевременных выплат.