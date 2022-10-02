О сотрудничестве ЕАЭС и ШОС рассказал Михаил Мясникович

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в интервью программе "Главный эфир" рассказал, что подписаны соответствующие документы с секретариатом ШОС.



"Мы видим в этом очень большие перспективы, - отметил Мясникович. - Я не буду рассказывать, какие мы видим совместные мощные проекты. Скажу только об одном: это транслогистический мегапроект. Наши страны - это огромные территории, огромные транзитные возможности, и их надо использовать. В сложившейся ситуации в этом проекте мы видим три составляющие. Первое: мы утвердили уже 8 транспортных коридоров, которые увязаны с международными коридорами и гармонизируются с "Одним поясом и одним путем". Второе: цифровизация этих коридоров - своего рода витрины, которые позволят перевозчикам фактически видеть загрузку, состояние дорог, какие-то непредвиденные обстоятельства, пункты отдыха и пункты заправок. Третья составляющая - это соглашение о таможенном транзите, которое мы готовим. Я предложил коллегам, они поддержали, чтобы это соглашение было не только на пять государств, чтобы это было "пять плюс". Чтобы у третьих стран была возможность присоединяться к этому соглашению о таможенном транзите.