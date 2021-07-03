О том, чего добилась промышленность Беларуси за годы независимости, - гендиректор Бобруйскагромаш Н. Лазаревич

К нашему эфиру присоединяется выездная студия Агентства теленовостей. И мы продолжаем беседовать с людьми, которые стоят на страже здоровья, создают нашу культурную жизнь и поднимают производства.



На связи наш корреспондент Екатерина Тихомирова.



