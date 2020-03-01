О высокорентабельном пеллетном производстве смотрите репортаж в "Главном эфире"

20 миллионов долларов за год от продажи топливных гранул за рубеж. Это потенциальная суммарная выручка шести пеллетных заводов. Поручение их построить еще в мае прошлого года дал Президент. Ведь продукт популярен в странах ЕС и имеет высокую рентабельность. Плюс ко всему производят экотопливо из низкосортной древесины и отходов лесопиления. Дедлайн по проекту - 1 июня. Однако 2 из 6 заводов еще без фундамента. Виновник - гомельский завод "Коммунальник", который взял на себя обязательства по разработке проекта, выиграл тендер, но даже не приступил к работе.

