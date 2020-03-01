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О высокорентабельном пеллетном производстве смотрите репортаж в "Главном эфире"

20 миллионов долларов за год от продажи топливных гранул за рубеж. Это потенциальная суммарная выручка шести пеллетных заводов. Поручение их построить еще в мае прошлого года дал Президент. Ведь продукт популярен в странах ЕС и имеет высокую рентабельность. Плюс ко всему производят экотопливо из низкосортной древесины и отходов лесопиления. Дедлайн по проекту - 1 июня. Однако 2 из 6 заводов еще без фундамента. Виновник - гомельский завод "Коммунальник", который взял на себя обязательства по разработке проекта, выиграл тендер, но даже не приступил к работе.


Сейчас в стране два миллиона кубометров низкосортной древесины

Это 40 000 железнодорожных вагонов. Но зачем ее продавать за бесценок, если можно создать продукт с высокой добавленной стоимостью? Почему пеллетные заводы под вопросом? И как вышло, что проектная организация, которой доверили вопрос государственной важности, за три месяца даже не приступила к работам? Об этом в

"Главном эфире"

в 9 вечера.

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