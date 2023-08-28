О заготовке кормов в Витебской области в проекте "Вопрос номер один" рассказал Владимир Андрейченко

Я верю в жителей Витебской области, они всегда хорошо работали. Если не будет кормов, то не будет зарплат, своей продукции, будет экспортная. На данный момент заготовлено только 67 % кормов по сравнению с 2022 годом.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области