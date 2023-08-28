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О заготовке кормов в Витебской области в проекте "Вопрос номер один" рассказал Владимир Андрейченко

Заготовка кормов - это не менее важно, чем зерно. Кукуруза с учетом засушливой погоды может стать спасением и для животных зимой, и для добора урожая. АПК на севере страны нельзя допускать ошибки, зона рискованного земледелия в этом году оправдала свое название. Витебский регион засушило, но поправить все можно почти круглосуточной работой.

Я верю в жителей Витебской области, они всегда хорошо работали. Если не будет кормов, то не будет зарплат, своей продукции, будет экспортная. На данный момент заготовлено только 67 % кормов по сравнению с 2022 годом.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области

На уровне исполкома Витебск укреплен в руководящем составе. Губернатор - бывший вице-премьер, помощник - экс-министр сельского хозяйства, в составе руководства и замминистры по экономике, спорту и туризму. От такого управления ожидают принципиально других результатов - именно они сейчас формируют будущее севера страны.

Подробности - в проекте "Вопрос номер один".

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