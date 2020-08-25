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О зарплатах, пенсиях и внешнем долге. Президент принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов
Бюджет, социальные гарантии, зарплата бюджетников, пособия, пенсии и выплаты внешнего долга. Об этом сегодня шла речь на встрече президента с первым вице-премьером Николаем Снопковым и министром финансов Юрием Селиверстовым. Бюджет нынешнего года исполняется в условиях замедления экономической активности. В начале 2020 были определенные трудности в работе нефтехимического комплекса, связанные с урегулированием поставок нефти. Затем неблагоприятная эпидситуация, закрытие границ, контакты с основными торговыми партнерами пошли на спад.
На борьбу с коронавирусом Беларусь потратила около 500 млн рублей
На борьбу с коронавирусом направлено около полумиллиарда рублей. Это и лечение людей, и выплаты медицинским, социальным работникам. У Минфина есть остатки в белорусских рублях, накопленные за предыдущие профицитные годы. При условии сокращения доходов они будут привлекаться для выполнения всех обязательств.
В 2020 году сэкономили на коммуналке, школьном питании и мероприятиях
Несмотря на все обстоятельства социальные гарантии выполняются в полном объеме. Обеспечиваются расходы на выплату зарплат, пособий, стипендий и пенсий. По оценке Минфина, около миллиарда рублей, запланированных как расходы, останутся в бюджете из-за отмены многих мероприятий и переноса Олимпийских игр в Токио. Благодаря теплой погоде сэкономили на коммунальных платежах, а из-за дистанционного обучения в школах - и на питании. Государство готово оптимизировать свои расходы, но это не коснется обязательств перед людьми.
Все социальные обязательства перед людьми будут выполнены безусловно
Юрий Селиверстов, Министр финансов Беларуси:
"Недобор доходов в целом по республиканскому бюджету ожидается около 3-4 миллиардов рублей. Что касается местных бюджетов, они исполняются стабильно. Если сравнивать с прошлым годом, за семь месяцев процент поступления доходов такой же. Это неплохо, потому что основные социальные обязательства (выплата зарплаты, содержание социальных учреждений) финансируются из местных бюджетов. Ситуация нам вполне понятна и управляема. Определенный недобор доходов в республиканском бюджете создает некоторые трудности в финансировании расходов. Это достаточно большие трудности с точки зрения предыдущих лет. Но с учетом того, что у нас есть определенный объем остатков, который мы сформировали в предыдущие годы, все социальные обязательства мы выплатим. Что касается заработной платы, поддержки фонда соцзащиты по пенсиям,здесь все будет реализовано. Все обязательства перед людьми по заработной плате и другие будут выполнены безусловно".
О внешнем госдолге
Платежи по валютному госдолгу в этом году составляют чуть более 3,5 миллиарда долларов (причем 2 из них государство уже выплатило). Часть долга рефинансировали в начале года. В проработке сделки, в том числе с российскими банками, поэтому есть четкое видение, что все платежи осуществят в полном объеме.
О курсах валют
Говоря о колебаниях на валютном рынке и их влиянии на госбюджет, министр финансов обратил внимание, что на эту ситуацию можно смотреть с двух сторон: выплаты, которые привязаны к доллару, будут несколько увеличиваться. Что же касается доходов (от таких, например, экспортеров, как Беларуськалий), они наоборот будут прирастать. Беларусь уже внесла основную часть взносов в уставные фонды международных организаций, и на эти расходы колебания на валютном рынке серьезно не повлияют.
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