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ОАО "Белинвестбанк" помогает экобизнесу - в Мозырском районе появилась фотовольтаическая станция
Проект с пометкой эффективно и экологично. Альтернативные источники энергии - современный тренд мировой экономики. Что касается Беларуси, здесь зеленое электричество активно внедряется в энергосистему. Такова задача, предусмотренная госпрограммой "Энергосбережение" на ближайшую пятилетку. А возможности для энергетического экобизнеса стали еще доступнее благодаря выгодной системе кредитования и страхования.
Николай Скинтиян продолжит.
Мозырский район, 14 километров от райцентра. Именно здесь установили новую фотовольтаическую станцию. Проще говоря, мощные солнечные батареи для производства электроэнергии. Инициатива частная, на ее воплощение ушло больше года. Бизнесмен Павел Костян говорит, что проект удалось реализовать даже несмотря на сложный пандемийный год.
Реализация проекта была в сложный пандемийный период, из-за чего были вынуждены менять ряд поставщиков оборудования и материалов, подрядчиков. Но благодаря надежным партнерам смогли реализовать проект, за что всем большое спасибо.
Станции еще предстоит показать свою мощь, но даже зимой модули работают стабильно. Не нужно топлива, расходных материалов и технического обслуживания - железные аргументы в пользу солнечной установки. Вмешательство человека в рабочий процесс минимальное.
Экологически чистый бизнес еще и экономически выгодный. Как правило, окупаются такие установки очень быстро. Электричество от станции приобретает Гомельэнерго и направляет на нужды промышленности.
Станция располагается на площади 5 с половиной гектаров. Общая мощность станции - 2 с половиной мегаватт. Солидная подпитка для предприятий области.
ОАО "Белинвестбанк" помогает развиваться экобизнесу
Экобизнес - сфера полезная во всех отношениях, в Беларуси она доступна каждому. К слову, средства на станцию под Мозырем выделил первый в стране экологичный банк.
Сегодня получить финансирование на реализацию экопроектов в Белинвестбанке могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Сумма предоставляемых ресурсов - от 50 000 белорусских рублей до 20 миллионов в зависимости от размера бизнеса. Срок, на который банк предоставляет ресурсы, до 60 месяцев. Помимо этого, компании могут получить на специальных условиях страхование имущества либо транспорта, которые они приобретают в рамках зеленых проектов.
Общая мощность солнечных установок в Гомельской области около 95 мегаватт
Благодаря иностранным инвесторам фотовольтаические станции появились в Брагинском и Ельском районах. К борьбе за экологию присоединились и государственные предприятия.
В целом мощность возобновляемых источников энергии составляет в Гомельской области около 95 мегаватт. Республика Беларусь, как и многие страны мира, принимает активное участие в борьбе с негативными последствиями изменения климата.
По словам специалистов, использование силы ветра для производства электричества в Гомельской области нецелесообразно. То же самое и с применением водных потоков. Поэтому и сделали ставку на солнечную энергию. Исключением стала Добрушская ГЭС, запущенная в прошлом году. Станция дает 450 киловатт зеленой энергии в час, которая затем поставляется на предприятия района.
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