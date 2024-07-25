Об агроуспехах Беларуси расскажем на конкретных примерах

Беларусь полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. Наша страна в пятерке мировых экспортеров молока, в топ-15 по мясу. И в целом мы в лидерах по производству основных сельскохозяйственных продуктов. Такие достижения - результат выверенной государственной политики. Про агроуспехи на конкретных примерах рассказала Илона Волынец.

Точное земледелие

Не знаете, что такое точное земледелие? Оно в руках главного агронома-агрохимика одного из витебских предприятий. Александр Король готовится запустить в поле дрон-опрыскиватель. В день крылатый напарник способен обработать до 100 гектаров.

С помощью данного дрона мы облетаем все наши урочища при необходимости обработки, анализируем снимки вегетации и определяем после перезимовки растений, какие культуры хорошо перезимовали, где началась вегетация, и при необходимости выбираем участки, которые необходимо пересеять. Александр Король, главный агроном-агрохимик филиала "Мазоловогаз" предприятия "Витебскоблгаз"

Беспилотник незаменим и в борьбе с борщевиком. За прошлый год в хозяйстве обработали 15 гектаров с очагами опасного растения.





"Также мы избегаем ручного труда. То есть человеку необходимо работать в оврагах, а это риск получения ожогов от борщевика, либо же падения в овраг. С точки зрения безопасности "Агрос" справляется на ура", - рассказал Александр Король.

Мужчина скромничает: обычно на работе он не в белой рубашке. Сегодня аккурат перед приездом журналистов АТН встречал делегацию из России, для которой проводил презентацию. На базе предприятия работает учебно-практический центр, где проходят обучение и студенты, и работники. К примеру, тренажер трактора, в котором реальная кабина и виртуальное поле. Пение птиц и покачивание на кочках для большей погруженности в процесс.





Механизатор при опускании секции, включении рабочих органов видит все то же, что ему необходимо будет делать в тракторе. И он, пройдя здесь несколько курсов, уже не совершит ошибок, и можно будет этого студента уже смело выпускать. Также и при работе с автопилотом. Механизатор настроит здесь линии, выберет тип своего вождения и будет выполнять операцию. Александр Король

Обеспечение продовольственной безопасности

Развитие технологий и компетенций - это то, без чего не может развиваться ни одна отрасль. Тем более аграрная. Ставку на инновации сделали и на Витебской бройлерной птицефабрике. Фотофиксация каждой тушки, станция сортировки по качеству, сортировочные комплексы - благодаря новому оборудованию на предприятии получают до 70 тонн филе фиксированного веса в день. Информация для недоверчивых покупателей: если на упаковке написано, допустим, 500 граммов, значит оно так и есть. Робот не ошибается.

Данная установка сканирует, подбирает продукты определенных весовых категорий, определенного качества и укладывает в лоток. Такого роботизированного комплекса больше нет ни на территории Республики Беларусь, ни на территории Российской Федерации. Николай Митрошкин, начальник цеха Витебской бройлерной птицефабрики





Сегодня это одно из крупнейших в стране предприятий по производству мяса птицы с полным циклом производства. Под одним брендом более 200 видов продукции: от тушки цыпленка-бройлера и полуфабрикатов до рулетов и колбас. Кстати, кроме мяса птицы здесь перерабатывают и говядину.

Сегодня мы контролируем качество сырья, начиная от поля. Используем только свежее охлажденное мясо. Мы знаем сегодня, какое мясо самое вкусное, как оно должно быть правильно охлаждено, как оно должно быть получено. Используем только самое минимальное количество пищевых добавок. Наталья Барковская, заместитель гендиректора Витебской бройлерной птицефабрики