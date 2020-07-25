Об экономике в цифрах и фактах "Главному эфиру" рассказал премьер-министр Сергей Головченко

В условиях закрытых границ мировой пандемии в Беларуси решение о поддержке предприятий принималось по каждому предприятию отдельно, рассматривались и текущая ситуация, и бизнес-планирование на перспективу. Это нам в эксклюзивном интервью заявил премьер-министр Роман Головченко. Белорусская экономика не останавливалась. Да, некоторые перешли на неполный рабочий день по объективным причинам - недопоставок комплектующих извне. Но трудовые коллективы сохранены. Тем, кто потерял в зарплате, помогли материально. При этом бюджет не испытал большой нагрузки. Как заверяет правительство, резервы в казне еще остались. Ведь финансово помогали не огулом, а точечно.



