Об интеграции, евразийских брендах и равных правилах игры на рынке говорят в эти дни в Кыргызстане

В условиях обострения геополитической напряженности в мире важно сохранять устойчивость экономик и укреплять сотрудничество внутри ЕАЭС. О евразийской интеграции говорят в эти дни в Кыргызстане. Чолпон-Ата принимает межправсовет. Беларусь всегда выступала за промышленную кооперацию, которая соединяет идеи, технологии и ресурсы всех стран.

Что для этого уже сделано, а где важно проявить настойчивость? Какие проекты станут евразийскими брендами и чего не хватает для равных правил игры на рынке? О заявлениях и двусторонних переговорах - наш корреспондент Светлана Лукьянюк.





Чолпон-Ата встретила глав делегаций правительств стран "пятерки" умеренно теплой погодой. Сейчас здесь +15 градусов. Завтра обещают на 2 градуса выше. При такой температуре легче работается, но рассчитывать на то, что переговоры с коллегами будут без жарких дискуссий, не приходится. Еще в начале недели в белорусском Совмине заявили, что вопросы на повестке непростые. У каждого своя позиция и задача найти баланс национальных интересов для эффективной работы Союза. И здесь важны четкая позиция и весомые аргументы, говорил белорусский премьер, настраивая делегацию на работу.

Ведь решения напрямую касаются развития экономики каждой страны. И помогут выстоять в условиях внешнего давления. С таким настроем белорусы и прилетели в межправсовет.

Еще до диалога правительств, интеграцию обсудили с президентом Кыргызстана. Страна сейчас председательствует во всех органах Союза. И ей задавать темп общему делу, в котором сегодня как никогда важно внутреннее развитие кооперации и торговли. Ведь санкции развернули многие экспортные потоки Беларуси и России именно на Восток. Чтобы быть сильнее вместе, нужны равные условия для предприятий всех стран, свои технологии и свои товары.

Роман Головченко обратил внимание на инициативу Беларуси о пилотном кооперационном проекте "Евразийский электробус". "Полагаем, что ЕЭК глубоко погрузится в этот вопрос и доведет дело до конца. Цель понятна - воспользоваться преимуществами ЕАЭС и поделиться друг с другом компетенциями, наладить выпуск высокотехнологичной продукции под общим евразийским брендом", - подчеркнул премьер-министр.

Финансы для промышленной кооперации

Эту тему сразу подхватывают и на межправсовете. Сегодня он в узком составе. Короткий протокол - и дальше разговор без прессы 2 часа. Многие совместные проекты уже определены. Теперь дело за финансами.





Игорь Назарук, замминистра иностранных дел Беларуси: Один из вариантов - внимательно посмотреть на деятельность ЕАБР. По мнению белорусской стороны, он в нынешнем виде не вполне обслуживает интересы стран союза в вопросах промкооперации. Мы бы хотели, чтобы кредиты были доступными (и дешевыми, и долгими).

Открытым остается вопрос и взимание косвенных налогов при электронной торговле. Он идет трудно. И пока к единому мнению не пришли. Главное нововведение - уплата НДС по месту назначения товара, там, где конечный покупатель.

"Интерес Беларуси заключается в том, чтобы система исключала двойное налогообложение для плательщиков, которые работают на общей системе налогообложения. Ну и, конечно же, в создании благоприятных условий для субъектов малого бизнеса, которые тоже будут осуществлять электронную торговлю товарами. Все эти условия необходимы для того, чтобы тот товар, который потребляет наш покупатель, был дешевле на рынке. Все мы знаем: голосуют рублем", - резюмировала Элла Селицкая, замминистра по налогам и сборам Беларуси.

Минск и Баку готовы к новым проектам

Площадка евразийских форумов это и двусторонние встречи. В этот раз на Межправсовете и премьер Азербайджана, почетный гость Союза, и торговый партнер каждой из страны ЕАЭС. В мае Минск и Баку во время визита делегации правительства определили пул совместных проектов - от сборки техники до поставок овощей и фруктов. Сегодня время говорить о сделанном. И встреча здесь как нельзя лучше подчеркивает взаимный интерес к сотрудничеству на завтра.





Переговоры Минска и Москвы в режиме постоянного диалога. Время диктует такой формат - откровенно обсуждать возникающие вопросы с учетом внешних вызовов и угроз. Союзный вектор и 28 программ двигают интеграцию, а взаимная торговля за полугодие прибавила на более чем 12 процентов, по сравнению с таким же периодом прошлого года. А это за 2 миллиарда долларов. Общий близится к 20-ти. Это подтверждает, правительства двух стран умело находят решения в нынешних экстремальных условиях.

Запад сегодня усиливает санкционное давление на Беларусь и Россию, обратил внимание Михаил Мишустин. "Недружественные государства преследуют цель отрезать нас от логистических цепочек и международной финансовой системы, парализовать производственные связи и в конечном счете ухудшить качество жизни наших граждан. В этих условиях мы предлагаем наращивать скоординированные меры для защиты экономической безопасности и технологического суверенитета как России, так и Беларуси, - заявил он. - Хорошим примером нашего совместного взаимодействия является организация транзитных поставок белорусских экспортных грузов через территорию России, в январе-июле объем перевозок вырос почти в два раза. Сейчас он достиг около трех млн тонн".

Вы правильно назвали цифры грузооборота через территорию Российской Федерации. Грузообороты дают дополнительную выручку и портам РФ, и железной дороге. У нас есть планы наращивания объемов отгрузки. Тем более, что подготовлено следующее соглашение о развитии перевозок грузов через транспортные коридоры, которые проходят по территории России и Беларуси. Это будет касаться уже южного региона. Поэтому я уверен, что серьезное наращивание в объеме грузопотока произойдет. Также подготовлены к подписанию еще очень серьезные документы, касающиеся сотрудничества в области микроэлектроники, микроэлектронных технологий и электронного машиностроения, о признании технологических операций, которые осуществляются на территории Союзного государства, о проведении единой промышленной политики. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси







Премьеры заверили - в ближайшее время увидим результаты этой работы на практике