"24 вопроса" об инвестиционном климате в Беларуси

Герой нового выпуска программы "24 вопроса" - директор агентства стратегического и экономического развития Олег Ильин. Он получил образование в Беларуси и за рубежом, теперь возглавляет собственную инвестиционную компанию, входит в состав рабочей группы консультативного совета по иностранным инвестициям при белорусском правительстве по формированию благоприятного инвестиционного имиджа Беларуси за рубежом, написал более 50 научных публикаций. В интервью он расскажет о развитии бизнеса в нашей стране и образовании за рубежом:

"И белорусы, и иностранная аудитория идут на программу МВА, чтобы приобрести набор знаний и навыков, это также хорошая возможность улучшить свой английский язык, общаясь с коллегами".

Олег Ильин расскажет об особенностях инвестициях в Беларуси, развитии бизнеса в стране и поразмышляет на тему, каким же будет бизнес будущего. В интервью герой программы поделится мыслями, как изменится экономика страны с вступлением Беларуси в ВТО, что ждать малому и крупному бизнесу. Олег Ильин ответит на вопрос, почему сегодня среди бизнесменов много предпринимателей до 30 лет:

"Молодость для предпринимателя, чиновника важна с точки зрения здоровых амбиций, сил и энергии".