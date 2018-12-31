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Об изменениях в деловом климате Беларуси в уходящем году
Власть и бизнес уже могут занести в актив уходящий год. Подписано сразу несколько важных законодательных документов. Это и новый упрощенный Налоговый кодекс, и Декрет № 8 - о развитии цифровой экономики. Принят также указ о развитии предпринимательства на селе. Но, пожалуй, базовым декретом для улучшения делового климата в Беларуси стал Декрет № 7 "О развитии предпринимательства". Документ кардинально изменил механизм взаимодействия госорганов и бизнеса, минимизировал вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования, усилил механизмы саморегулирования деловых кругов. При этом сохранен минимальный необходимый уровень контроля со стороны государства.
О том, как в целом изменился деловой климат Беларуси за нынешний год, расскажет Евгений Каллаур. Пожалуй, главная примета того, что декрет работает, - переход качественных изменений, которые разработчики документа прописали на бумаге в количественный рост. Один только уведомительный принцип, который, впрочем, заложили в Декрете № 7 как базовый, кратно увеличил рост регистрации субъектов малого и среднего бизнеса.
Теперь свое дело можно начать уже на следующий день после подачи письменного уведомления через службу "одно окно". Кроме того, кардинально измененный механизм проверок не только добавил стимулов к открытию собственного дела, но и остановил текучку из уже сформированных рядов предпринимателей. В 2017-м в стране зарегистрировано немногим более 235 тысяч индивидуальных предпринимателей. По итогам 2018 года, их общее количество приблизилось к отметке в 240 тысяч. Впрочем, не только в качестве ИП. Зеленый коридор и для тех, кто готов работать в формате, который стремительно набирает популярность среди белорусов.
Бытовые и социальные услуги, торговля и общепит, перевозки пассажиров и багажа, производство продукции и стройматериалов. Популярны ремесленническая деятельность и агроэкотуризм. На конец года в полном списке видов деятельности для самозанятых граждан - около 30 позиций.
Важный элемент для сохранения комфортных условий и для местного бизнеса, и для иностранного инвестора - налоговое законодательство. Декрет № 7 предусматривает мораторий до 2020 г. на повышение налоговых ставок и введение новых налогов, сборов и пошлин. Предложения о снижении налоговой нагрузки вошли и в новую редакцию Налогового кодекса, который заработает уже с 1 января.
В году наступившем в списке задач - упрощение налоговой нагрузки и решение вопросов по лицензированию бизнеса. К слову, 7-й декрет Президента затронул сразу 75 правовых актов. За нынешний год под новые правила удалось адаптировать только половину. А это значит, что в следующем году активная работа по улучшению делового климата Беларуси будет продолжена.
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