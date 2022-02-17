Объем мирового рынка устройств умного дома к 2026 году достигнет $207,8 млрд

Объем мирового рынка устройств умного дома к 2026 году вырастет втрое и приблизится к отметке в 208 млрд долларов. Такой прогноз дают международные аналитики, несмотря на снижение прогноза по объему рынка в прошлом году в связи с последствиями пандемии. Отметим, сегодня крупнейшая доля мирового рынка устройств умного дома у США, но эксперты прогнозируют изменения в пользу Европы.