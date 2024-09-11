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Объем продаж "зеленых" автомобилей в Китае в августе превысил отметку в 1 млн единиц
Объем продаж "зеленых" авто в Китае в августе превысил отметку в миллион единиц. За июль было реализовано таких авто на 43 % больше аналогичного периода 2023 года.
В то же время показатель по объему продаж легковых машин с бензиновыми и дизельными двигателями в Китае упал на 28 % в годовом выражении. В последние годы население Поднебесной активно пересаживается на электромобили, покупка которых субсидируется правительством страны. Спрос ориентирует и на рост производства, за прошлый год оно увеличилось более чем на 11 %.
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