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Объем производства на МТЗ увеличился на 9 %

Минский тракторный завод и Росагролизинг заключили ценовое соглашение на поставку тракторов Belarus. В ближайшее время ожидается поставка около полусотни единиц техники - все зависит от заявок клиентов. Традиционно львиная доля продукции МТЗ идет на экспорт. Ключевой партнер - Россия, сейчас особую важность набирают и страны дальней дуги.

"МТЗ-холдинг" планирует нарастить экспорт до 750 млн долларов. Так, по итогам года темп роста должен составить 109 %. Что готов предложить зарубежному потребителю наш промышленный флагман, знает корреспондент Антон Малюта (видео).

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