Объем внешней торговли стран ЕАЭС январе 2022 года - чуть более $76 млрд

Объем внешней торговли стран ЕАЭС в первом месяце нынешнего года - чуть более 76 миллиардов долларов, что на 63 % больше, чем в январе прошлого года. Увеличение объемов экспорта товаров в страны вне союзной пятерки произошло за счет роста экспортных поставок товаров из Казахстана, России, Армении и Беларуси. При этом объем взаимной торговли за январь 2022 года - 5 млрд долларов, что на 17 % выше уровня января 2021. Рост экспортного потенциала во взаимной торговле отмечается во всех государствах Евразийского экономического союза.