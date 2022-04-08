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Объемы производства, экспорт и логистика - мастер-класс по эффективной работе от Минского завода шестерен
Вопросы экономической безопасности сейчас на первом плане. И здесь весомый вклад вносит промышленность. Благодаря тому что мы сохранили предприятия, сегодня можем зарабатывать и развиваться. Минский завод шестерен в своем роде монополист. Когда-то в Советском Союзе были производства-аналоги, но успешно закрепился на рынке СНГ только наш бренд. Сегодня здесь уверенно ставят цели на будущее и строят работу, учитывая динамичную экономическую ситуацию. На Минском заводе шестерен побывал и наш корреспондент Антон Малюта.
Главный источник информации о предприятии - официальный сайт. Он имеет интересную особенность - фиксирует, сколько шестерен произведено с 1 января 2022 года. Посмотрим, какие цифры будут к концу посещения предприятия.
Здесь есть на что посмотреть - завод занимает территорию в 17 гектаров! Производство начинается с кузницы - сюда привозят целые вагоны металлопроката. Через 11 цехов на выходе получают зубчатое колесо. Казалось бы, длинный путь изделие может преодолеть за один день! Здесь готовы идти навстречу клиенту и подстраиваться под его запросы. И вот еще пример. Изучили рынок - увидели, что недостаточно закрыты потребности в сельскохозяйственных плугах. Сами же и заняли эту нишу.
Линейка плугов Минского завода шестерен насчитывала 11 моделей. Мы начали активно развивать направление, разработали новые модели в прошлом году и уже в этом сезоне проходим сертификацию. Наши плуги реализуются как на внутреннем рынке, пользуются спросом, так и за рубежом - это Российская Федерация, Армения, Казахстан и другие страны.
На экспорт отправляют и основную продукцию - шестерни. Стратегический партнер - Россия. Были клиенты и в Украине, но внешняя ситуация внесла свои коррективы. Да, экономическая реальность сейчас меняется как никогда быстро, главное - уметь вовремя перестроить работу.
Конечно, есть свои сложности, но они больше касаются логистики. Финансовые средства поступают, а в логистике есть вопросы. Тем не менее, у нас достаточно слаженный коллектив. И служба маркетинга достаточно уверенно себя чувствует, поэтому находит возможности улучшить показатель.
Но основная часть продукции остается на внутреннем рынке. Бобруйскагромаш, БелАЗ и «Амкодор» используют зубчатые колеса от столичного производителя. Львиная доля изделий идет на МТЗ - флагманское предприятие, в холдинг которого и входит Минский завод шестерен. Такое шефство дает большие плюсы и позволяет уверенно строить планы на будущее. Ближайшая цель - масштабное обновление техники. Всего 10 новых станков заменят больше сотни единиц устаревшего оборудования.
Мы получим и экономию по себестоимости, потому что будут характеристики улучшены, время будет улучшено, производительность труда. Самая серьезная проблема сейчас - это кадры. Потому что молодежь сейчас хочет работать. В принципе, сейчас их учебные заведения готовят на современном оборудовании. Приходя сюда, на реальные заводы, люди, по крайней мере в первое время, сталкиваются с трудностями, но потом все шлифуется. Мы развиваемся и идем вперед.
А приходят сюда и за социальным пакетом, и за хорошей заработной платой. Средняя - полторы тысячи рублей. Конечно, с большим объемом работы и сумма идет вверх. В общем, возможности есть - было бы желание!
За время пребывания съемочной группы на предприятии (около 2 часов) здесь успели произвести более 2 тысяч шестерен. Этого хватит, чтобы оснастить около 10 единиц техники. Всего же, как показывает счетчик на сайте, произведено уже 533 631 шестерня.
И это самое главное: продукция не лежит на складе, а сразу отгружается клиентам. Каждая маленькая деталь - это уже заработок для предприятия и его сотрудников.
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